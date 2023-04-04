Gram altında tarihi rekor: 1.252 TL

Altının ons fiyatı, OPEC+'ın sürpriz petrol kesintisi kararıyla beraber, enflasyonist baskının yükselmesiyle baskı altında hareket ederken; ABD'den gelen veriler sonrası psikolojik seviye olan 2000 doları aştı ve 2025 dolara kadar yükseldi. Altının ons fiyatı böylelikle Mart 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ons altın saat 18:07 itibarıyla yüzde 1,70 oranında yükselişle 2018 dolardan işlem görüyor.

Fabrika siparişlerinin Şubat'ta beklentilerin üzerinde düşmesi ve JOLTS açılan iş sayısının şubat ayında 9,93 milyon gerçekleşerek beklentilerin altında kalması Fed'in Mayıs ayında 25 baz puan faiz artıracağı beklentilerini zayıflattı.

Ons altın ile ters korelasyon içerisinde olan dolar endeksi 101,52 seviyesine kadar gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi 12 baz puanlık düşüşle yüzde 3,36'dan işlem görüyor. ABD 2 yıllık tahvil faizi ise, 19 baz puanlık düşüşle 3,83 seviyesine kadar geriledi.

Gram altında tarihi rekor



Altının gram fiyatı ise, ons altın ve dolar/TL'de yaşanan yükselişle 1252 liraya kadar tırmanarak tarihi rekorunu kırdı. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 2,02 oranında değer kazancıyla 1248 liradan alıcı buluyor.