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Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızın açılışına günler kaldı

"Başakşehir metromuzla birlikte, Ankara AKM-Kızılay Metrosu, Tunceli Singeç Köprüsü, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Zigana Tüneli, Uşak Çevre Yolu ve Antalya Demirkapı Tüneli gibi önümüzdeki günlerde açacağımız nice dev hizmet ve eserler de sırasını bekliyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 12:00, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 12:18
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Bakan Karaismailoğlu: Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'mızın açılışına günler kaldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına günler kaldığını belirterek, metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını söyledi.

Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, hattın açılışına günler kaldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bu projeyi İstanbulluların hizmetine sunmak için gün saydıklarını bildirdi.

İstanbul'u dev bir eser ve muhteşem bir hizmetle daha buluşturacaklarını dile getiren Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılmasının herkese bir nebze moral olacağını ifade etti.

Karaismailoğlu, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle milletçe çok zor günler ve haftalar geçirdiklerini kaydederek, yüreklerini yakan bu olayın ardından devletin ve Bakanlığın tüm imkanlarını seferber ederek çalışma arkadaşları ile birlikte vatandaşların yanına koştuklarını anlattı.

Bu zorlu süreçte bir yandan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına omuz verirken, diğer yandan da depremzedelerin yarasını sarmaya ve onların derdine derman olmaya çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, devletin ve milletin birlik olduğunu, örnek bir dayanışmayla hem canları kurtarmak hem de yaraları sarmak için zamana karşı yarıştıklarını, çalışmaları hala aynı azimle sürdürdüklerini söyledi.

Karaismailoğlu, "Depremin sebep olduğu izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Açılan yaraları hızla iyileştireceğiz, çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız." diye konuştu.

- "Saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek"

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışına kısa süre kaldığını belirterek, Başakşehir Metrokent'ten başlayan 6,2 kilometrelik projede Onurkent, Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Kayaşehir Meydan istasyonları olmak üzere 4 durak bulunduğunu söyledi.

Metro hattının tasarım hızı 80 kilometre olan araçlar vasıtasıyla saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasitesi bulunduğunu dile getiren Karaismailoğlu, acil gündemlerini deprem olduğunu ancak Türkiye genelinde yapımları devam eden tüm projelerde çalışmaları başarıyla sürdürdüklerini anlattı.

Karaismailoğlu, "Biz vatandaşlarımızın yolunu açacak, geleceğini aydınlatacak, hayatını kolaylaştıracak ne varsa, milletimize neyin sözünü verdiysek yapıyoruz. 20 yıldır verdiğimiz uğraşlar sonunda ortaya çıkan 'büyük ve güçlü Türkiye', çok şükür verdiğimiz sözleri tutmaya da acil ihtiyaçları gidererek vatandaşına derin bir nefes aldırmaya da muktedir. Bizler afette de pandemide de iyi günde de vatandaşımızın hep yanında olduk, olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

- "İBB yönetiminden devraldığımızda yüzde 5 ilerleme seviyesindeydi"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin Kovid-19 sürecinde büyük faydalar sağlayan dünyanın en modern hastanelerinden olan ve günlük yaklaşık 100 bin vatandaşın kullandığı bu hastanenin kara yolu bağlantısını yapmadığını anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En hayati ihtiyacın sağlık hizmetlerine ulaşım olduğu pandemi döneminde vatandaşımızın canının tehlikeye atılmasına elbette izin vermedik. Projeyi devraldık ve kara yolu bağlantısını bir ay gibi çok kısa sürede hızla tamamladık. Hastanenin yolunu yapmadıkları gibi metro hattını da yapmayacaklarını bize bildirdiklerinde bu projeyi de derhal devraldık ve yapım çalışmalarına tekrar başladık. Mevcut İBB yönetiminden devraldığımızda yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız, faaliyetlerimiz neticesinde kısa sürede hızla ilerledi, test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açılmaya hazırlandı."

Karaismailoğlu, projeyi devraldıktan sonra toplam 10 bin 250 metrelik tünel inşaatını bitirdiklerini, 295 metre uzunluğundaki viyadük imalatlarını tamamladıklarını, 11 bin 595 metre ray döşediklerini, 4 istasyonda toplam 32 bin 661 metrekare kapalı alan inşa ettiklerini, elektromekanik ve sinyalizasyon imalatlarını tamamladıklarını anlattı.

Son olarak testlerin ve devreye alma işlerinin sonuna geldiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, böylece İstanbullulara yeni bir hizmeti sunma gururuna erişeceklerini bildirdi.

- "4 ilçenin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı sağlanmış olacak"

Bakan Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın diğer toplu taşıma modlarıyla entegre olacağını belirterek, "Projemiz; Metrokent istasyonunda Bağcılar-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir istasyonunda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattına entegre olacak. Bu entegrasyonla Güngören, Bağcılar, Bahçelievler ve Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metroyla ulaşımı da sağlanmış olacak." diye konuştu.

Karaismailoğlu, hattın işletmeye alınmasıyla Kayaşehir-Mahmutbey arasındaki seyahat süresinin 20 dakikaya, Metrokent-Bakırköy Özgürlük Meydanı'nın 29 dakika, Metrokent-İstanbul Havalimanı'nın 24 dakikaya, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Bağcılar arasının 23 dakika olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin her türlü zorluğu aşabilecek güçte olduğunu dile getiren Karaismailoğlu, bir yandan afet bölgesini ihya edecek, diğer yandan başladıkları projeleri planlamalarına uygun biçimde birer birer millete sunacaklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, "Başakşehir metromuzla birlikte, Ankara AKM-Kızılay Metrosu, Tunceli Singeç Köprüsü, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Zigana Tüneli, Uşak Çevre Yolu ve Antalya Demirkapı Tüneli gibi önümüzdeki günlerde açacağımız nice dev hizmet ve eserler de sırasını bekliyor. Açılışını yapacağımız Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın dışında 5 ayrı metro hattında da İstanbul için çalışıyoruz." diye konuştu.

- "Bu hızla sözkonusu metro hatlarını mevcut İBB yönetimi 10 yılda bitiremez"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, mevcut İBB yönetiminden yüzde 5 seviyesinde devraldıkları bu hattı kısa zamanda yüzde 100 seviyesinde bitirmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, şu açıklamlarda bulundu:

"Bu hattı İBB'den devraldığımız sırada yine İBB'nin sorumluluğunda olan ve aynı tarihlerde ihaleleri yapılıp yapımına başlanan Mahmutbey-Esenyurt metrosunda bugün için tamamlanma oranı sadece yüzde 5. Bağcılar-Halkalı metro hattında da tamamlanma oranı malesef yüzde 10'da. Bu hızla sözkonusu metro hatlarını mevcut İBB yönetimi 10 yılda bitiremez. Yapımından sorumlu oldukları metro hattına hafriyat dökenlerden de başka bir şey beklenmez. Bunların da hesabını milletimizin sandıkta soracağından hiç kimsenin şüphesi olmasın."

Karaismailoğlu, İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla Bakanlık olarak kendilerinin donattığını kaydederek, günübirlik tartışmalar yerine Türkiye'yi ve İstanbul'u geleceğe taşıyacak mega projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri projeler sayesinde İstanbul'u bir marka şehre dönüştürdüklerini dile getiren Karaismailoğlu, megakenti geleceğe taşıyacak proje ve yatırımların hız kesmeden devam edeceğini sözlerine ekledi.

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