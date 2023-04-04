100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

'Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi' iddiası yalanlandı
'Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi' iddiası yalanlandı
Togg'da ikinci teslimat Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e
Togg'da ikinci teslimat Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 22 bin 145'i şehrine döndü
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 22 bin 145'i şehrine döndü
THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu
THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu
15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Silivri'de bir doktor, görev yaptığı özel hastanede darbedildi
Silivri'de bir doktor, görev yaptığı özel hastanede darbedildi
Bakan Kasapoğlu: KYK yurtları aynı şekilde hizmete devam edecek
Bakan Kasapoğlu: KYK yurtları aynı şekilde hizmete devam edecek
AYM, 15 Temmuz'a 'tezgah' diyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti
AYM, 15 Temmuz'a 'tezgah' diyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti
İstanbul merkezli FETÖ operasyonlarında 32 kişi yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonlarında 32 kişi yakalandı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı
Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimine Togg ayarı
Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimine Togg ayarı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı
Zam furyası hız kesmiyor! Et ve şarküteride fiyat artışı sürüyor
Zam furyası hız kesmiyor! Et ve şarküteride fiyat artışı sürüyor
İzin alınmadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis
İzin alınmadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis
Cumhur İttifakı'nda 13 il için ince hesap
Cumhur İttifakı'nda 13 il için ince hesap
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda ikinci tura kalacak
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda ikinci tura kalacak
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
Kanserden ölen kalp doktoru son yolculuğuna uğurlandı
Kanserden ölen kalp doktoru son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazlara ret kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazlara ret kararlarının gerekçesini açıkladı
15 soruda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi
15 soruda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi
Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Torba Kanun'da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı
Torba Kanun'da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı
Ralli şampiyonu milletvekili Togg talihlisi oldu
Ralli şampiyonu milletvekili Togg talihlisi oldu
Bakan Özer: En kritik olan LGS, YKS'ye girecek olan öğrencilerimiz
Bakan Özer: En kritik olan LGS, YKS'ye girecek olan öğrencilerimiz
AFAD duyurdu! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
AFAD duyurdu! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili kararını verdi
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili kararını verdi
Ana sayfaHaberler Eğitim

100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 12:50, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 13:50
Yazdır
100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

YÖK Lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırıldığı açıklandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı.

Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL'den 2 bin 500 TL'ye, çalışmayanlar için 3 bin 825 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltildi.

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

Daha önce bin TL olan YÖK Lisans Destek Bursu bin 875 TL'ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı bin 500 TL'den bin TL'ye yükseltildi.

YÖK Destek Bursu'ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için bin 500 TL olan burs miktarı 2 bin TL'ye; yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 TL olan burs miktarı 3 bin 500 TL'ye, doktora öğrencileri için ise 3 bin 500 TL olan burs miktarı ise 6 bin TL'ye yükseltildi.

YÖK'ün burslarından yaklaşık 6 bin öğrenci yararlanıyor.

Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Bakan Özer: En kritik olan LGS, YKS'ye girecek olan öğrencilerimiz
Bakan Özer: En kritik olan LGS, YKS'ye girecek olan öğrencilerimiz
Malatya'daki bazı okullarda eğitim ve öğretime başlandı
Malatya'daki bazı okullarda eğitim ve öğretime başlandı
Yüksek lisans öğrencisi hemşireye 'veteriner danışman' atandı
Yüksek lisans öğrencisi hemşireye 'veteriner danışman' atandı
MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenlerin, emekli oldukları sırada sözleşmeli süreleri de emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresine dahil edilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.<
100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

"Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 12,52'e ulaşırken, kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır"
Deprem nedeniyle valilikçe idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Deprem nedeniyle valilikçe idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat etmesi nedeniyle idari izinli sayılanların, idari izinli sayıldıkları süreçte ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın

Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın

Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" dedi.
Deprem bölgesindeki öğretmenler sağlık mazereti tayinlerini nasıl isteyecek?

Deprem bölgesindeki öğretmenler sağlık mazereti tayinlerini nasıl isteyecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesinde bulundukları yerdeki il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla dilekçe göndermek veya Valiliğiniz aracılığıyla dilekçe gönderme suretiyle sağlık mazereti kapsamında iller arası yer değiştirme taleplerinde bulunan öğretmenler hakkında açıklama yazısı yayımladı.
Memurların aldığı zam 3 ayda eridi

Memurların aldığı zam 3 ayda eridi

Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam 3 ayda erimiş oldu.
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.
Tarımda teşvik ücretindeki dengesizliği 5. bakan da çözemedi!

Tarımda teşvik ücretindeki dengesizliği 5. bakan da çözemedi!

Tarımda, fikri ve sınai hakları koruma kapsamında ele alınarak 2004 yılında çıkarılan "Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ilişkin kanun" ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuatın uygulamadaki sorunları neden bir türlü bitirilemiyor? Gelirin çalışanlar arasındaki dağıtımında 10 katı geçen farkların oluşması önlenemez mi?
Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz

Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz

Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 mayıs 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Ramazan ayında bağırsak temizliği nasıl yapılır?

Ramazan ayında bağırsak temizliği nasıl yapılır?

Bağırsakları sorunlu olanların risk yaşanmaması için bazı besinlerin Ramazan ayında bolca tüketilmesini tavsiye ediyor. Ramazan'da bağırsak temizliği nasıl yapılır?

Sonraki Haber