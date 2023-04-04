'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' deprem bölgesinde başladı

Silivri'de bir doktor, görev yaptığı özel hastanede darbedildi
Silivri'de bir doktor, görev yaptığı özel hastanede darbedildi
Bakan Kasapoğlu: KYK yurtları aynı şekilde hizmete devam edecek
Bakan Kasapoğlu: KYK yurtları aynı şekilde hizmete devam edecek
AYM, 15 Temmuz'a 'tezgah' diyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti
AYM, 15 Temmuz'a 'tezgah' diyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti
İstanbul merkezli FETÖ operasyonlarında 32 kişi yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonlarında 32 kişi yakalandı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı
Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimine Togg ayarı
Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimine Togg ayarı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı
Zam furyası hız kesmiyor! Et ve şarküteride fiyat artışı sürüyor
Zam furyası hız kesmiyor! Et ve şarküteride fiyat artışı sürüyor
İzin alınmadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis
İzin alınmadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis
Cumhur İttifakı'nda 13 il için ince hesap
Cumhur İttifakı'nda 13 il için ince hesap
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda ikinci tura kalacak
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda ikinci tura kalacak
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
Kanserden ölen kalp doktoru son yolculuğuna uğurlandı
Kanserden ölen kalp doktoru son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazlara ret kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazlara ret kararlarının gerekçesini açıkladı
15 soruda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi
15 soruda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi
Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Torba Kanun'da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı
Torba Kanun'da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı
Ralli şampiyonu milletvekili Togg talihlisi oldu
Ralli şampiyonu milletvekili Togg talihlisi oldu
Bakan Özer: En kritik olan LGS, YKS'ye girecek olan öğrencilerimiz
Bakan Özer: En kritik olan LGS, YKS'ye girecek olan öğrencilerimiz
AFAD duyurdu! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
AFAD duyurdu! 6 il daha afet bölgesi ilan edildi
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili kararını verdi
TFF ligden çekilen takımlarla ilgili kararını verdi
Başsavcılıktan YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
Başsavcılıktan YSK'ya ilişkin paylaşımlar hakkında soruşturma
Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın
Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın
TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak
TSK personeli ve yakınlarının özlük haklarında iyileştirmeler yapılacak
15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Bakan Nebati: Enflasyon attığımız adımların etkisiyle düşüşe geçti
Bakan Nebati: Enflasyon attığımız adımların etkisiyle düşüşe geçti
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' deprem bölgesinde başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl, dördüncüsü düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" depremin etkilediği, Gaziantep, Malatya ve Kahramanmaraş şehirlerinde başladı.

Haber Giriş : 04 Nisan 2023 11:00, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 13:23
Yazdır
'Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları' deprem bölgesinde başladı

6 şubat tarihinde 'Asrın Felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi derinden etkileyen deprem sonrası Kültür Sanat Muhabirleri Derneği deprem bölgesine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl, dördüncüsü düzenlenen "Medya, Kültür Sanat ve Turizm Buluşmaları" projesi deprem bölgesinde gerçekleşti.

Zeugma Mozaik Müzesi'ndeki eserler depremi hasarsız atlattı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'nde bulunan eserler, sarsıntıları hasarsız atlattı. Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, müzede personel anlamında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Bu durumun sevindirici bir olduğunu ifade eden Çomak, şöyle konuştu:

"Depremin ilk anından itibaren kameralar aracılığıyla yaptığımız incelemede herhangi bir eserimizin zarar görmediğini tespit ettik. Ama sabahın ilk ışıklarıyla birlikte müdürlüğümüzün personeliyle tek tek incelemelerimizi yaptık ve bu yaptığımız incelemelerde de herhangi bir eserimizde, binanın yapısal durumunda, eser ve teşhir tanzimlerinde hiçbir şekilde hasar oluşmadığını gördük."

Zeugma Müzesi'nin dışında kentteki diğer müzelerde de hasar olmadığını belirlediklerini aktaran Çomak, şunları kaydetti:

"Zaten Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen yetkililer de binamızın yapısal anlamdaki taşıyıcı kolonlar, kirişler, binanın diğer mekanlarıyla ilgili incelemelerini yaptı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını, kullanılabilir bir vaziyette olduğunu da söyleyince içimiz rahatladı.

İkinci depremden sonra da bir eser kaybına rastlamadığımızı tespit ettik. Bunlar çok önemli konulardı ilk etapta. Mozaiklerimiz ve mozaiklerimizin aralardaki derz olarak tamamlanan yerlerde dahi çatlamalar olmadı. Yani bir tane mozaik taşımız dahi dağılmadı. Bu konuda gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığı'mıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda ziyaretçileri tekrar ağırlamaya başlayacağımızı ümit ediyoruz.

Gazetecilerin Gaziantep ve Malatya ziyaretine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir eşlik etti.

Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'da zarar görmüş yapıları inceleyen gazeteciler Gaziantep'te Zeugma Mozaik Müzesi'ni, Malatya'da ise Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasını ziyaret etti. Gazeteciler Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Kalyon Konteyner Kent'te ve Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, İnönü Üniversitesi Teknopark bahçesine kurulan konteynerkentte depremden etkilenen vatandaşlarla iftar yaptı. Kukla sanatçısı Şafak Poyrazoğlu ise çocuklar için özel kukla gösterisi düzenledi.

'Depremden etkilenen vatandaşlarımıza müzemiz ev sahipiliği yaptı'

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi'nde inceleme yapan gazetecilere eşlik eden müze müdürü Özgür Çomak müzenin depremden çok az etkilendiğini belirtti. Çomak "Bina sallandı ama çok zarar görmedik. Müze o kadar sağlam ki; depremden etkilenen vatandaşlar buraya geldi. Sıcak suyumuz ilk günden beri vardı elektriğimiz hiç kesilmedi. İlk gün buraya sıcak çorba, makarna ve su geldi. Bakanlığımız bu müzeyi yaparken doğal afetleri de düşünmüş... Biz de afet acil eylem planlarımızı devreye soktuk." diye konuştu.

Gaziantep'in bir gastronomi şehri olduğunu belirten Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ise " Gaziantep, Türkiye'de ekonomi, ticaret, tarım ve özellikle gastronominin nabzının attığı bir kenttir" dedi. Öztürk Zeugma Mozaik Müzesi'nin bayramdan sonra açılacağını ve müzenin ziyaretçilerle dolacağını ifade etti.

Müzenin en etkileyici eseri Çingene Kızı Mozaiği

Gazeteciler müzenin ün kazanmasında önemli rol oynayan Çingene Kızı Mozaiğini de yerinde inceledi. Çingene Kızı Mozaiği hakkında konuşan müze yetkilileri "Tüm dünya Zeugma Mozaik Müzesi'nden bu portre ile haberdar oldu, müze bundan sonra daha popüler hale geldi. Burada terapi oluyor çıkıyorsunuz. Burası müzenin terapi odası gibi." açıklamalarında bulundu.

Kahramanmaraş'ta depremzedelerle buluştuktan sonra Malatya'ya geçen gazetecilerin buradaki ilk durağı ise Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü oldu.

Binalarını depremin ilk anından itibaren depremzedeler için açtıklarını ifade eden Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak deprem anından itibaren buradaydık. Müdürlüğümüzün binası depremzedelerin sığınabilecekleri bir yer haline getirildi. Ailelerimizi burada misafir ettik. Bakanlığımız, Teknokent'te kurulan konteynerkentlerde Vakıflar Genel Müdürlüğü ile birlikte iftar çadırları açarak aileleri iftar sofrasında buluşturuyor. Ayrıca depremden etkilenen bölge insanımızın bir nebze olsun deprem psikolojisini atlatabilmesi için iftarın ardından Kültür-Sanat etkinlikleri düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

'Bu şehirlerimiz yeniden ayağa kalkacak'

İç turizmin hareketlenmesini istediklerini söyleyen ve yaptıkları tanıtımın turizme katkı sağlamasını hedeflediklerini belirten Medya Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Başkanı İbrahim Gökdemir, programın ardından yaptığı açıklamada, "Öncelikle desteklerinden dolayı Kültür Sanat dostu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'a katkılarından ötürü teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yıkılan tarihi yapıları en kısa sürede yeniden ayağa kaldırmak üzere harekete geçtiğini de bizzat yerinde gözlemledik. Öyle görünüyor ki; şehirlerimiz bu depremden eskisinden daha güçlü olarak çıkacak. Geçici konutların bulunduğu alanda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açmış olduğu çadırlarda her gün iftar sofraları insanların birbirine tutunmasına ve iftar sonrası sanatsal etkinlerde deprem psikolojisinden biraz olsun uzaklaşmasına vesile oluyor." değerlendirmelerinde bulundu.

Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Deprem bölgesine 15 bini aşkın din görevlisinden 'manevi destek'
Deprem bölgesine 15 bini aşkın din görevlisinden 'manevi destek'
Sakarya'da oluşan obrukta teknik inceleme yapıldı
Sakarya'da oluşan obrukta teknik inceleme yapıldı
Kirasını 11 lira eksik yatırdı, mahkeme tahliye kararı verdi
Kirasını 11 lira eksik yatırdı, mahkeme tahliye kararı verdi
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenlerin, emekli oldukları sırada sözleşmeli süreleri de emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresine dahil edilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.<
YÖK açıkladı: Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı

YÖK açıkladı: Lisans ve lisansüstü bursları artırıldı

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

"Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 12,52'e ulaşırken, kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır"
Deprem nedeniyle valilikçe idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Deprem nedeniyle valilikçe idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat etmesi nedeniyle idari izinli sayılanların, idari izinli sayıldıkları süreçte ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Deprem bölgesindeki öğretmenler sağlık mazereti tayinlerini nasıl isteyecek?

Deprem bölgesindeki öğretmenler sağlık mazereti tayinlerini nasıl isteyecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesinde bulundukları yerdeki il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla dilekçe göndermek veya Valiliğiniz aracılığıyla dilekçe gönderme suretiyle sağlık mazereti kapsamında iller arası yer değiştirme taleplerinde bulunan öğretmenler hakkında açıklama yazısı yayımladı.
Memurların aldığı zam 3 ayda eridi

Memurların aldığı zam 3 ayda eridi

Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam 3 ayda erimiş oldu.
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.
Tarımda teşvik ücretindeki dengesizliği 5. bakan da çözemedi!

Tarımda teşvik ücretindeki dengesizliği 5. bakan da çözemedi!

Tarımda, fikri ve sınai hakları koruma kapsamında ele alınarak 2004 yılında çıkarılan "Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ilişkin kanun" ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuatın uygulamadaki sorunları neden bir türlü bitirilemiyor? Gelirin çalışanlar arasındaki dağıtımında 10 katı geçen farkların oluşması önlenemez mi?
Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz

Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz

Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz
MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

MSÜ sınav kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ) sona erdi. Sonuçlar, 27 Nisan'da açıklanacak. ÖSYM Başkanlığı, 2023-MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarının yayımlandığını duyurdu.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 mayıs 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Ramazan ayında bağırsak temizliği nasıl yapılır?

Ramazan ayında bağırsak temizliği nasıl yapılır?

Bağırsakları sorunlu olanların risk yaşanmaması için bazı besinlerin Ramazan ayında bolca tüketilmesini tavsiye ediyor. Ramazan'da bağırsak temizliği nasıl yapılır?

Sonraki Haber