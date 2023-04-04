CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, öldürülen 4 kadının aileleriyle bir araya geldi

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, parti genel merkezindeki makamında, öldürülen 4 kadının aileleri ile görüştü. Aileler, Kılıçdaroğlu'na, kadın cinayetleri ve kadına şiddetle mücadelenin konu edildiği çeşitli kitaplar hediye etti.

Görüşmeye, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de katıldı.