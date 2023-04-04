Gümüşhane'de kalp krizi geçiren lise öğrencisi hayatını kaybetti
Gümüşhane'de kaldığı okul pansiyonunda kalp krizi geçiren lise öğrencisi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 14:12, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 14:13
Gümüşhane Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır (18), kaldığı okul pansiyonunda dün akşam arkadaşlarıyla televizyon izlediği sırada rahatsızlandı.
Şatır, okula çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Ali Şatır'ın cenazesi, Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde ikindi vakti toprağa verilecek.