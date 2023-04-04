Bakan Yanık: Her seçim önemlidir ama bu seçim özellikle önem arz ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "14 Mayıs önemli bir süreç. Türk siyasetinde her seçim önemlidir ama bu seçim özellikle önem arz ediyor." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye gelen Bakan Yanık, AK Parti İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya geldi.

Yanık burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin bütün siyaset alışkanlığını, siyaset etme biçimini ortak akla dayandıran bir siyasi kültür olduğunu söyledi.

Mazlum ve mağdur nerede olursa olsun Türk milletinin tarihten bu yana elini onlara uzatmayı kendisine vazife addettiğini belirten Yanık, şöyle devam etti:

"Bugün de Kayseri'de gerek depremzede vatandaşlarımıza gerek sığınmacı vatandaşlarımıza elimizi uzatarak bunu gösteriyoruz. 6 Şubat maalesef büyük bir hüzün sayfası olarak ülkemizin tarihinde yerini aldı. 50 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yüz binlerce vatandaşımız yaralı, Allah'tan şifalar diliyorum. Ama bu millet necip millet, bu millet büyük bir millettir. Çok hızlıca hemen herkes adeta seferberlik duygusuyla deprem bölgesine akın ederek bir ucundan tutmaya başladı. Kayseri'miz de hem büyükşehir belediyemiz hem diğer hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarıyla en önde koşan illerimizden biri. Dolayısıyla Allah nasip ederse çok hızlıca depremzede vatandaşlarımızın yaralarını sarmaya elbirliği ile koşacağız, koşmaya başladık."

Bakan Yanık, vatandaşa kapı kapı ulaşarak ihtiyaçlarını tespit etmenin, siyaset mecrasını vatandaşa hizmete dönüştürmenin AK Parti'nin Türk siyasi tarihine getirdiği en önemli değişikliklerden olduğunu ifade etti.

Teşkilatlar olarak vatandaşın güvenini tahkim edip sürdürmek gerektiğini vurgulayan Yanık, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte büyük bir samimiyetle, çalışkanlıkla ve özveriyle çalışmalarımıza devam edip milletimize ne yaptığımızı, siyasetteki AK Parti'nin varlık sebebini, nereden alıp nereye taşıdığını doğru ve açık bir biçimde anlatarak önümüzdeki süreci inşallah güzel bir şekilde tamamlayacağız. 14 Mayıs önemli bir süreç. Türk siyasetinde her seçim önemlidir ama bu seçim özellikle önem arz ediyor. Bizim açımızdan da ülkemiz açısında da Türkiye'nin 20 yılda edindiği kazanımların devam etmesi ve tahkimi bakımından da aslında bir irade ortaya konulacak. Bu anlamda AK Parti olarak milletimize bir gelecek vizyonu çizmeye devam ediyoruz. Geliştirmek, yapmak ve çoğaltmak üzerinden devam eden bir vizyonu var AK Parti'nin. Bunu sürdürmeye azimliyiz, kararlıyız ve milletimize de bunun sözünü vermek üzere gittiğimiz yerlerde dilimiz döndüğünce anlatıyoruz."

Bakan Yanık, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak'ı da ziyaret etti.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'ni gezen Bakan Yanık, yetkililerden merkez hakkında bilgi aldı. Bakan Yanık, çocuklarla sohbet etti, oyun oynadı ve merkezin bahçesindeki seraya çilek fidesi dikti.