EGO'dan, Esenboğa Havalimanı otobüslerine sefer ve güzergah düzenlemesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Esenboğa Havalimanı ile kent merkezi arasında yolcu taşıyan EGO otobüslerinin sefer sayılarının ve güzergahlarının yeniden düzenlendiğini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye iştiraki BELKO A.Ş'nin kuruluşu BELKO AİR'in ihale süresinin bugün dolması nedeniyle EGO Genel Müdürlüğü, 442 hat numaralı havalimanı otobüsünün güzergah ve sefer saatlerinde düzenlemeye gitti.

Buna göre, AŞTİ-Esenboğa Havalimanı arasında 06.00-24.00 arasında karşılıklı olarak 20 dakikada bir; akşam saat 24.00-06.00 aralığında ise yine karşılıklı olarak 3 servis hareket edecek.

Ankarakart, tüm temassız banka kartları ve NFC (cep telefonu) ile ödeme yaparak seyahat edebilecek olan vatandaşlar, otobüslerin hareket saatlerini EGO CEP'te mobil uygulamasından, "www.ego.gov.tr" adresi üzerinden ve "Başkent 153 Çağrı Merkezi" aracılığıyla öğrenebilecek.

Güncel gidiş-dönüş hareket saatleri ve güzergah bilgisi ise şu şekilde:

"Havalimanına gidiş istikametinde; AŞTİ- Sakıp Sabancı Bulvarı- Söğütözü Caddesi- Beştepe Caddesi- Cumhurbaşkanlığı Caddesi- Mevlana Bulvarı- Konya Yolu Kavşağı- İsmet İnönü Bulvarı- Akay Kavşağı- Atatürk Bulvarı- Bakanlıklar- Kızılay- Sıhhiye- Opera- Derman Sokak- Kosova Sokak- Talatpaşa Bulvarı- Hipodrom Caddesi- Kazım Karabekir Caddesi- Etlik Caddesi- Dışkapı Kavşağı- Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı- Necmettin Erbakan Bulvarı- Özal Bulvarı- Esenboğa Havalimanı."

Havalimanından şehir merkezine dönüş İstikametinde; Esenboğa Havalimanı- Özal Bulvarı- Necmettin Erbakan Bulvarı- Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı- Çankırı Caddesi- Cumhuriyet Caddesi- Talatpaşa Bulvarı- Atatürk Bulvarı- Sıhhiye- Kızılay- Bakanlıklar- Akay Kavşağı- İnönü Bulvarı- Dumlupınar Bulvarı- Söğütözü Caddesi- Sakıp Sabancı Bulvarı- AŞTİ."