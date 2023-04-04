Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 26. yılında MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 16:01, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 16:18
Erdoğan, Alparslan Türkeş'in oğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş ile geldiği anıt mezarda dua okudu.
Duaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkeş'in kabrine kırmızı beyaz karanfiller bıraktı.
Ziyarette AK Parti ve MHP'li isimler de yer aldı.
Erdoğan, Yıldırım Tuğrul Türkeş ile aynı makam aracıyla anıt mezardan ayrıldı.