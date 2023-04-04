İçişleri Bakanı Soylu: Kurduğumuz çadır miktarı 650 bine ulaştı

11 lira eksik kira için tahliye kararı
11 lira eksik kira için tahliye kararı
Gram altında tarihi rekor: 1.252 TL
Gram altında tarihi rekor: 1.252 TL
Kötü sürücüye, kötü haber: 3 katına çıkıyor
Kötü sürücüye, kötü haber: 3 katına çıkıyor
Bakan Kirişci: Her üreten mutlaka desteğini alacak
Bakan Kirişci: Her üreten mutlaka desteğini alacak
'Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi' iddiası yalanlandı
'Erdoğan camiye ayakkabı ile girdi' iddiası yalanlandı
Togg'da ikinci teslimat Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e
Togg'da ikinci teslimat Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 22 bin 145'i şehrine döndü
Depremden sonra nakil olan öğrencilerden 22 bin 145'i şehrine döndü
THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu
THY depremzedelere yönelik iş ilanını duyurdu
15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
15 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi
Silivri'de bir doktor, görev yaptığı özel hastanede darbedildi
Silivri'de bir doktor, görev yaptığı özel hastanede darbedildi
Bakan Kasapoğlu: KYK yurtları aynı şekilde hizmete devam edecek
Bakan Kasapoğlu: KYK yurtları aynı şekilde hizmete devam edecek
AYM, 15 Temmuz'a 'tezgah' diyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti
AYM, 15 Temmuz'a 'tezgah' diyen kişinin hak ihlali başvurusunu reddetti
İstanbul merkezli FETÖ operasyonlarında 32 kişi yakalandı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonlarında 32 kişi yakalandı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 40'ın üstüne çıktı
Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimine Togg ayarı
Zorunlu trafik sigortasında hasarsızlık indirimine Togg ayarı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasında 14 kişiye gözaltı
Zam furyası hız kesmiyor! Et ve şarküteride fiyat artışı sürüyor
Zam furyası hız kesmiyor! Et ve şarküteride fiyat artışı sürüyor
İzin alınmadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis
İzin alınmadan çekilen fotoğrafa 2 yıl hapis
Cumhur İttifakı'nda 13 il için ince hesap
Cumhur İttifakı'nda 13 il için ince hesap
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda ikinci tura kalacak
Muharrem İnce: Cumhurbaşkanlığı seçimi her halükarda ikinci tura kalacak
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
Kanserden ölen kalp doktoru son yolculuğuna uğurlandı
Kanserden ölen kalp doktoru son yolculuğuna uğurlandı
Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
Bakan Özer: 40 binin üzerinde gönüllü öğretmenimiz sahada
İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
İstanbul merkezli tapuda rüşvet operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazlara ret kararlarının gerekçesini açıkladı
YSK, Erdoğan'ın adaylığına itirazlara ret kararlarının gerekçesini açıkladı
15 soruda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi
15 soruda Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi
Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
Karaman'da dağ yolunda takla atan cipteki 5 kişi öldü
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Deprem bölgesindeki 4 ilde YKS için sınav merkezi tercihi 5'e yükseltildi
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
Torba Kanun'da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı
Torba Kanun'da öncelik 3600 Ek Gösterge, ücret iyileştirmesi ve bayram ikramiyesi olmalı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İçişleri Bakanı Soylu: Kurduğumuz çadır miktarı 650 bine ulaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kurduğumuz çadır miktarı yaklaşık 650 bine ulaştı. Bugün itibarıyla konteyner kurulumu 50 bini geçti." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 19:11, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 19:13
Yazdır
İçişleri Bakanı Soylu: Kurduğumuz çadır miktarı 650 bine ulaştı

Soylu, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in katılımıyla Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Yunanistan hükümetine ve halkına, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Bu yardım ve desteklerin başka ülkelerden de geldiğini dile getiren Soylu, hepsine şükranlarını sunduğunu söyledi.

Soylu, geçici barınma şartlarıyla ilgili değerlendirme yaptıklarını belirterek, "Kurduğumuz çadır miktarı yaklaşık 650 bine ulaştı. Bugün itibarıyla konteyner kurulumu 50 bini geçti. Bütün bunlarla birlikte bu alanlara 20 bine yakın seyyar tuvalet, 10 bine yakın seyyar banyo kuruldu. Günde milyonlarca öğün yemek hala bu bölgede devam etmektedir, edecektir." diye konuştu.

Mitarakis'e yapılan çalışmaları ve ramazanla ilgili faaliyetleri anlattıklarını dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde, havadan da gördüler. Biz bugün Hatay'da, özellikle Antakya'da, dün de Hassa'da hem havadan hem de karadan tekrar enkaz kaldırma çalışmalarını yerinde gördük. Günde 13 bin kamyon enkazda çalışıyor. Toplam 26 bin hem yıkılmış hem acil yıkılacak binanın, şu ana kadar 10 bininin enkazı ve acil yıkılması durumunda olan binanın acil yıkılması tamamlanmış. Hacim olarak da yüzde 60 civarına gelmiş durumdayız. Diğer illerle ilgili değerlendirmemizi daha önce yapmıştık. Ramazan Bayramı'na kadar işin birinci safhasını, yani acil yıkılacak ve yıkım safhasını bitirmiş olacağız. İşin ikinci safhasını, sahadaki diğer ağır hasarlı binalarla ilgili safhaya bundan sonraki sürece de hemen başlamış olup onla ilgili de periyodumuzu hızlandıracağız."

Bakan Soylu, bir taraftan geçici barınma standartlarını yükseltirken diğer taraftan da yeni yapılacak konutlarla ilgili temellerin atıldığını, yer seçimlerin yapıldığını vurgulayarak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca il ve ilçelerde yaşayanlarla, kanaat önderleriyle yeni yerleşim alanlarıyla ilgili değerlendirmeler yapıldığını anlattı.

AFAD'ın kırsaldaki yer seçimleriyle ilgili yaptığı çalışmaları, önemli ölçüde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bildirdiğini aktaran Soylu, "Kırsaldaki konteyner kurulumlarımız da zannediyorum 10-15 gün içerisinde başlayacak. Buna yönelik de Çin'den, Türkiye'de bulunmayan bir konteyner cinsi getirdik, katlanabilir konteyner. Bunların yanına aynı zamanda yine seyyar tuvalet, banyo koyuyoruz. İçlerinde elbette ki mutfaklar olacak. Bununla ilgili onları orada köylülerimizin hem tarım hayatını devam ettirebilmek hem de bulundukları yerde kalabilmelerini temin edebilmek için kendi istedikleri alana kuracağız." bilgisini verdi.

Bakan Soylu, iş yerleriyle ilgili çalışmalara değinerek, "Şu ana kadar yaklaşık 10 bin geçici iş yeri, bazılarının esnaf çarşısı şeklinde yapılması hususunda çalışmamız oldu. Bu bizim yeni yaptığımız çalışmalardan. Bunun da 5 binini tamamladık ve kuralarla birlikte esnafımız burada alışverişine başladı. Diğer 5 binin de bayramın son haftasına kadar tamamlanabileceği hususundaki çalışmalarımız devam etmektedir. Bu aynı zamanda şehrin normalleşmesi konusunda bir adımdır." ifadelerini kullandı.

İlgili bakanlıkların kendi aralarında ciddi çalışmalar yaptığını belirten Soylu, şehirlerin ilaçlanmasından gıda kontrolüne kadar bütün sistemi, temizlik alanlarını her gün tek tek teyit ettiklerini söyledi.

Depremden etkilenen illerle ilgili yaptıkları koordinasyon toplantılarıyla vatandaşların günlük yaşantısının çok daha iyi noktaya ulaşmasını sağlamaya çalıştıklarını vurgulayan Soylu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık bir yıl içerisinde şehirlerimizi tekrar yaşanabilir bir hale getireceğiz Allah nasip ederse. Hem bu şehirler, sadece binalardan müteşekkir değil. Bu şehirler, büyük bir medeniyetin mirası. Büyük bir kültür zenginliği içerisinde sadece binalar, konutlar değil aynı zamanda bu şehirlerin sporundan sanatına, ticaretine, sanayisine, üretimine her açıdan ihyası için çok güçlü planlamalar ve programlar yapıyoruz. Bunu da buradaki insanlarla el birliğiyle birlikte yapıyoruz. İnanıyoruz ki bu süreç içerisinde çok çabuk bir zamanda toparlanarak inşallah yeniden güçlü ve dirençli, tarihiyle ve geleceğiyle buluşan şehirlerin oluşmasını sağlayacağız."

Soylu, Mitarakis'e depremin ilk anından itibaren gösterdikleri komşuluk, dostluk, yakınlık dolayısıyla teşekkür etti.

- "Kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, yöntemler takdire şayan"

Bakan Mitarakis de Türk halkına taziyelerini sunmak için ziyarette bulunduğunu söyledi.

Yunanistan'ın deprem olduktan sonra hemen harekete geçtiğini, arama kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderdiğini ifade eden Mitarakis, şöyle devam etti:

"Helikopterle depremlerin etkilerini gösterdiği çok küçük bir bölgeyi ziyaret etme, havadan görme fırsatım oldu. Tabii ki bütün zararın sadece küçük bir yüzdesi. Benim ilgimi çeken diğer bir husus da Türk devletinin, Türk hükümetinin harekete geçme hızıydı. Dünyada bile çok büyük, nadir görülen bir afet sonrasında iki aydan kısa bir sürede bulunan geçici çözümler, yöntemler takdire şayan."

Mitarakis, bölgenin yeniden toparlanması için Yunanistan'ın da uluslararası alanda yardım edeceğini, zor ve güç gerektiren bir iş olsa da bunu yerine getirileceğini belirtti.

Suriyelilerin kaldığı bir barınma merkezini görme fırsatı da olduğunu aktaran Mitarakis, "Buradaki var olan yönetim ve organizasyon gerçekten çok güzel ve harikuladeydi. Avrupa Birliği, Avrupa, Türkiye'ye yardım etmelidir göç konusunda, çünkü Türkiye göçle ilgili büyük bir yük üstlenmiştir." dedi.

Mitarakis, ziyaretini Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile birlikte gerçekleştirdiğine işaret ederek, "Savunma bakanlarıyla birlikte gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, görüşmeler, iki ülkenin de ilişkilerin iyi yönde ilerlemesine bağlılığını göstermektedir. Sizlere davetiniz için, bizleri burada misafir ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Yeniden toparlamak için çok zor bir işiniz olduğunu biliyorum. Sizlere başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Moskova'da dörtlü görüşme: İstişarelere devam edilecek
Moskova'da dörtlü görüşme: İstişarelere devam edilecek
Bakan Bozdağ: Bunlar '7 kocalı Hürmüz' misali bir devlet yönetimi vadediyor
Bakan Bozdağ: Bunlar '7 kocalı Hürmüz' misali bir devlet yönetimi vadediyor
Millet İttifakı partilerinden, depremlerle ilgili kanun teklifi
Millet İttifakı partilerinden, depremlerle ilgili kanun teklifi
Bakan Yanık: Kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat arttı
Bakan Yanık: Kamuda çalışan engelli memur sayısı 12 kat arttı
Bakan Akar: Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması dileğimizdir
Bakan Akar: Ege ve Akdeniz'in dostluk denizi olması dileğimizdir
Fatih Erbakan'dan 'il başkanları Millet İttifakı'na oy verecek' iddiasına açıklama
Fatih Erbakan'dan 'il başkanları Millet İttifakı'na oy verecek' iddiasına açıklama

Bu Habere Tepkiniz

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenlerin, emekli oldukları sırada sözleşmeli süreleri de emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresine dahil edilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.<
100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

"Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 12,52'e ulaşırken, kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır"
Deprem nedeniyle valilikçe idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Deprem nedeniyle valilikçe idari izinli sayılan öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerden 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle evleri orta ve daha ağır hasarlı olanlar ile birinci derece yakını vefat etmesi nedeniyle idari izinli sayılanların, idari izinli sayıldıkları süreçte ders görevlerini yapmış sayılıp sayılamayacaklarına ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın

Ali Yalçın: Enflasyon verileri değerlendirilerek seyyanen zam yapılsın

Memur Sendikaları Konfedarasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerini değerlendirerek, "En düşük devlet memuru maaşı göz önünde bulundurularak seyyanen iyileştirme hayata geçirilmelidir" dedi.
Deprem bölgesindeki öğretmenler sağlık mazereti tayinlerini nasıl isteyecek?

Deprem bölgesindeki öğretmenler sağlık mazereti tayinlerini nasıl isteyecek?

Milli Eğitim Bakanlığı, deprem bölgesinde bulundukları yerdeki il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla dilekçe göndermek veya Valiliğiniz aracılığıyla dilekçe gönderme suretiyle sağlık mazereti kapsamında iller arası yer değiştirme taleplerinde bulunan öğretmenler hakkında açıklama yazısı yayımladı.
Memurların aldığı zam 3 ayda eridi

Memurların aldığı zam 3 ayda eridi

Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyonu açıklandı. Açıklanan rakamlara göre, memurların aldığı zam 3 ayda erimiş oldu.
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu.
Tarımda teşvik ücretindeki dengesizliği 5. bakan da çözemedi!

Tarımda teşvik ücretindeki dengesizliği 5. bakan da çözemedi!

Tarımda, fikri ve sınai hakları koruma kapsamında ele alınarak 2004 yılında çıkarılan "Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına ilişkin kanun" ve buna dayanılarak çıkarılan mevzuatın uygulamadaki sorunları neden bir türlü bitirilemiyor? Gelirin çalışanlar arasındaki dağıtımında 10 katı geçen farkların oluşması önlenemez mi?
Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz

Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz

Kamu personeline ilişkin genel hükümleri kapsayan bir düzenleme 'YÖNERGE' ile yapılamaz
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 mayıs 2023
Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Motosiklete bağladıkları çekçek arabasıyla çocuklarını böyle taşıdılar

Bursa'da motosiklete bağladıkları çekçek arabasının içinde çocuklarını tehlikeye aldırmadan taşıyan aile yürekleri ağza getirdi.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
Ramazan ayında bağırsak temizliği nasıl yapılır?

Ramazan ayında bağırsak temizliği nasıl yapılır?

Bağırsakları sorunlu olanların risk yaşanmaması için bazı besinlerin Ramazan ayında bolca tüketilmesini tavsiye ediyor. Ramazan'da bağırsak temizliği nasıl yapılır?

Sonraki Haber