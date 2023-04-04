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Moskova'da dörtlü görüşme: İstişarelere devam edilecek

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında gerçekleştirilen 4'lü toplantı sona erdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarafların müzakereleri sürdürme kararı aldığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 19:21, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 19:22
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Moskova'da dörtlü görüşme: İstişarelere devam edilecek

Rusya'nın başkenti Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakan Yardımcılarının Türkiye ve Suriye ilişkilerinin normalleşmesini ele almak üzere dün ve bugün gerçekleştirdiği dörtlü teknik toplantı sona erdi. Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin ele alındığı toplantının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "3-4 Nisan'da Moskova'da Rusya, İran, Suriye ve Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde dörtlü istişareler yapıldı. Bu ülkelerin (Türkiye ve Suriye) dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi için hazırlık konuları tartışıldı. Katılımcılar doğrudan ve açık sözlü bir şekilde yaklaşımlarını belirlediler ve temasların devam etmesi konusunda anlaştılar" denildi.

Dörtlü görüşmeye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar, Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan, İran Dışişleri Bakanı'nın Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov katıldı.

Akçapar ayrıca, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ile bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, görüşmede, ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, enerji sektöründe ortak stratejik projelerin uygulanması, ikili ilişkilerin kültürel ve insani boyutu da dahil olmak üzere Rusya-Türkiye gündemindeki güncel konular ele alındığını bildirdi.

Akçapar daha önce ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir araya gelmiş ve görüşmede Tahıl Anlaşması ele alınmıştı.

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