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Adalet Bakanı Bozdağ: Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacaksınız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Şimdi Trabzon'da konuşuyor Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben milliyetçiyim, Trabzon milliyetçi, milliyetçiliği benden sorun.' diyor. Yozgat'ta konuşuyor, 'Kandil'i başlarına yıkacağım.' diyor ama Diyarbakır'da konuşuyor 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım.' diyor. Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacaksınız, Yozgat'ta milliyetçi Kılıçdaroğlu'na mı, Diyarbakır'da 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım.' diyen Kılıçdaroğlu'na mı?" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 20:22, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 20:25
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Adalet Bakanı Bozdağ: Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacaksınız

Bozdağ, Batman'da sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve vatandaşlarla iftar yaptı.

İftar programında konuşan Bakan Bozdağ, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bir yıl içerisinde yıkılan binaların, konutların tamamının yerlerine yenileri inşa edilerek hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı konutların temellerini attığını hatırlattı. "Ne dediysek onu yapmak bizim şeref borcumuzdur." diyen Bozdağ, daha önceki depremlerde yeni konutlarını süresi içinde ve süresinden önce teslim ettiklerini bildirdi.

Bozdağ, deprem bölgesinde yeni şehirlerin oluşturulduğunu, konutların yanı sıra ticari alanların, sosyal tesislerin de yapıldığını kaydetti.

Son 20 yılda, Türkiye'nin her alanda büyük değişim yaşadığına işaret eden Bozdağ, AK Parti'nin kurulduğu ilk yıllarda bölgesel milliyetçilik, ırkçılık yapmayacaklarını söylediklerini aktardı. Hizmetlerin, yatırımların ülke genelinde eş zamanlı yapıldığını anlatan Bakan Bozdağ, Türkiye'nin bugüne kadar çok sayıda saldırı ve oyunla karşı karşıya kaldığını söyledi.

Bakan Bozdağ, "Son 20 yılda yaşadığımız onca saldırıya rağmen Türkiye güçlüyse dayanıklıysa her türlü olumsuzluğa karşı bağışıklığı varsa bu bağışıklığı sağlayan şey siyasi istikrardır, güçlü iktidardır, iyi yönetimdir, güven ortamıdır. Ülkemizin istikametini bozmak isteyenlerin hedefi, Türkiye'yi siyasi istikrardan yoksun, güçlü iktidarı olmayan, iyi yönetilmeyen, her alanda güvensizliğin hakim olduğu ülke haline getirmek istiyorlar." dedi.

- "Türkiye'nin maceraya ihtiyacı yoktur"

Muhalefetin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a düşmanlık duygularıyla bir araya geldiğine işaret eden Bozdağ, Türkiye'nin kin, nefret ve düşmanlık duygularını "kızıl elması" ilan edenlerle bir metre yol alamayacağını belirtti. Bakan Bozdağ, "Türkiye'nin maceraya ihtiyacı yoktur. Türkiye'nin ihtiyacı istikrardır, iyi yönetimdir. Macerayla bizim geçirecek vaktimiz de yoktur. Ne olduğu belli olmayan vaatlerle Türkiye'nin alacağı bir mesafe de yoktur." diye konuştu.

Son 20 yılda demokratikleşme konusunda da ciddi adımlar attıklarını vurgulayan Bozdağ, kimsenin konuşmaya cesaret edemediği şeyleri kendilerinin konuştuğunu dile getirdi.

Bozdağ, şöyle devam etti:

"Kürtçenin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık. Rahmetli Ahmet Kaya, Kürtçe şarkı söylemek istediğini ifade edince bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafına çöreklenmiş olanların, rahmetliye nasıl linç uyguladıklarını o dönemleri bilenler bilir. Şimdi bu ülkede Kürtçe türkü, şarkı, her türlü müzik, sanat, tiyatro oyunları oluyor mu? Oluyor. Dün mümkün müydü? Değil. Bugün bunlar Türkiye'nin normalleri haline geldi."

Kürtçe yayınlardaki engelleri de kaldırdıklarını anlatan Bozdağ, devletin televizyonunun ve radyolarının Kürtçe yayın yaptığını hatırlattı.

Kürtçe siyasi propaganda yapma hürriyetini Türkiye'ye getirdiklerinin altını çizen Bozdağ, şöyle konuştu:

"AK Parti, Kürt kardeşlerimize bugüne kadar konuşulamayan, konuşmaya insanların cesaret edemediği pek çok konuda tarihi adımları atarak, en büyük gelişmeyi ve değişmeyi sağlamış Cumhuriyet tarihinin en büyük reformcu iktidarıdır. Konuşuyorlar, HDP ile daha yan yana aynı masadan fotoğraf veremeyen, desteğini aldığı halde 'biz ittifakız' diyemeyen, Yüksek Seçim Kuruluna götürdükleri ittifak beyannamesine HDP'nin imzasını attırmaktan korkanlar, çekinenler, bugün oylarına ihtiyaç varken bu kadar korkak davrananlar, yarın oylarını alınca dönüp bunların yüzlerine dahi bakmazlar."

- "Terörden güç bulan değil, milletinden güç bulan kazanacaktır"

Reformları, korkakların değil cesurların yapacağının altını çizen Bozdağ, yapacakları çok reformun bulunduğunu dile getirdi.

"Kürt kardeşlerimizin üzerindeki baskıları, her türlü sıkıntıyı, sorunu AK Parti dışında ortadan kaldırmış başkaca bir hükümet var mı?" sorusunu yönelten Bozdağ, meralarda, yaylalarda vatandaşların güvenlik ve özgürlük duygularını yaşadığı bir Türkiye'nin bulunduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "aldatmayacağız ve aldanmayacağız" dediğini aktaran Bozdağ, riyakar siyasetin temsilcisi olmadıklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Şimdi Trabzon'da konuşuyor Sayın Kılıçdaroğlu, 'Ben milliyetçiyim, Trabzon milliyetçi, milliyetçiliği benden sorun.' diyor. Yozgat'ta konuşuyor, 'Kandil'i başlarına yıkacağım.' diyor ama Diyarbakır'da konuşuyor 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım.' diyor. Hangi Kılıçdaroğlu'na inanacaksınız, Yozgat'ta milliyetçi Kılıçdaroğlu'na mı, Diyarbakır'da 'Demirtaş'ı serbest bırakacağım.' diyen Kılıçdaroğlu'na mı? Dürüst olmak lazım. Siyasetçi Yozgat'ta da Trabzon'da da Batman'da da görüşlerini muhataplarının görüşlerine bakmadan, eğmeden, bükmeden, dosdoğru söyleyebilendir. Onun için 14 Mayıs 2023 seçimi esasında siyasette riyakarlığı çıkanlara da halkımızın basiret ve ferasetiyle sandıkta vereceği büyük bir cevap olacaktır. Yine samimiyet, istikrar, dürüstlük, aldatmayanlar, istismar etmeyeler kazanacak. Yine milletiyle yürüyen, ABD'den, AB'den başka yerleden destek alan değil, terörden güç bulan değil, milletinden güç bulan kazanacaktır."

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