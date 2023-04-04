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Oğlu için kaputta 40 kilometre giden anne konuştu

Düzce'de, boşanması aşamasındaki eşinin yanında kalan ve kendisi ile kardeşlerini görmeye gelen 14 yaşındaki oğlunun otomobille gitmesini engellemek isteyen anne S.Ş., kaputun üzerine çıktı. Oğlu hareket ettikten kısa süre sonra babası da araca binerken, yaklaşık 40 kilometre otomobilin kaputunda seyahat eden anne S.Ş., yolda önlem alan polis ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 04 Nisan 2023 21:41, Son Güncelleme : 04 Nisan 2023 22:10
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Oğlu için kaputta 40 kilometre giden anne konuştu

Olay, 1 Nisan'da Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. E.Ş. (14), iddiaya göre birlikte yaşadığı babası A.O.Ş. ile birlikte Düzce'ye geldi. A.O.Ş., boşanma aşamasındaki eşini görmemek için eve yakın bir mesafe kala otomobili oğlu E.Ş.'ye verdi. Diğer kardeşleriyle görüşen E.Ş., daha sonra gitmek istediğini söyledi. S.Ş. ise oğlunun otomobille gitmesine izin vermedi ve kaputun üzerine çıktı. Oğlu gaza basıp, kaputun üzerindeki annesiyle birlikte otomobili hareket ettirdi ve sokağın başında babası A.O.Ş.'ye de araca aldı. Küçük çocuğun babası yardımıyla kullandığı otomobil, yaklaşık 40 kilometre sonra Sakarya'nın Hendek ilçesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilin durmasıyla birlikte S.Ş., araçtan asfalta düştü ve hafif şekilde yaralandı.

OTOMOBİLLE GİTMESİNİ İSTEMEMİŞ

Tedavisinin ardından taburcu olan anne olay anını anlattı. S.Ş., oğlunun, babası A.O.Ş.'nin yönlendirmesiyle otomobili kullandığını ifade ederek, boşanma aşamasında olduğu kocasının kendisini öldürmek istediğini iddia ederek, "Oğlum babasıyla birlikte yaşıyor. Gece 1,5 ya da 2 sıralarında 'Anne ben geliyorum' dedi. Dışarıdan birisi olsa alınmaz ama oğlum olduğu için kapıyı açmak zorunda kaldım. Geldi, kardeşleri ile görüştü. Oğlum nereden geldin, nereye gidiyorsun diye sordum. 'Ankara'dan geliyorum, şimdi gidiyorum' dedi. Tek başına geldiğini söyledi. Ben tek başına geldiğini duyunca zaten ürperdim. Ehliyeti yok, yaşı küçük. Yolda başına bir iş gelse anne olarak ben ne yapardım" dedi.

'SAVRULA SAVRULA GİTTİM'

Anne S.Ş., oğlunun otomobile binip ileride bekleyen babasının yanına doğru aracı sürdüğünü ve bu sırada kendisinin de kaputa atladığını belirterek, "Oğluma telefonla talimat verdi. İlerlemeye çalıştı ve ben önünde durunca gitmek istemedi. Geri gitti çıkamayınca babası gaza bas dedi ve ben kaputun üzerine çıkmışım. Nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Bir 30-40 metre gidip babasını aldı. Ben 40-45 dakika gezdim. Gaz pedalına basan sanırım babasıydı. Oğlum babasına 'dur' diye yalvardı. Sağa, sola manevra yaptı. Babasının elinde silah vardı ve silah gösterdi diye düşünüyorum. Bir yerde 150-200 kilometre hıza ulaştı. Bir ara ayağım lastiğe değdi. Sürekli savrula, savrula gittim. Ben çocuklarım için ayakta kalmaya çalışıyordum" diye konuştu.

'BEN SÜPERMEN ANNENİZİM'

Olayın ardından eve geldiğinde küçük yaştaki diğer 2 çocuğuna "Ben eve geldim ve ben Süpermen annenizim. İyiyim" dediğini anlatan S.Ş., "Tek korkum oğlum onun elinde" dedi.

'MAHALLELİNİN SALDIRISINA UĞRAMAMAK İÇİN YOLA DEVAM ETTİK'

Öte yandan, gözaltına alınan A.O.Ş. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.O.Ş., boşanma aşamasındaki eşi S.Ş.'nin ısrarla kaputtan inmediğini ve olaya müdahale etmeye çalışan mahallelinin kendilerine saldırmasından korktukları için yola devam ettiklerini ileri sürerek, "Israrlarımıza rağmen kaputtan inmedi. Mahalleli başımıza üşüştü. 'Çocuğumu kaçırıyorlar' diye bağırdı. Mahallelinin saldırısına uğramamak için yola devam ettik. Arkamıza 6 otomobil takıldı. Durursak bize saldırırlar, diye düşündük ve durmadık. Yolda polisi aradım. Can güvenliğimizin olmadığını söyledim. Hendek gişeleri civarında polisi görünce durdum. Polise haber veren biziz. Oğlum zaten benimle yaşıyor. Kaçırma gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

Anne, oğlu için kaput üstünde kilometrelerce yol gitti
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