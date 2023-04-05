Türkiye Yüzyılı kadrosu belli oluyor

İftar yemeğinde patlıcan yerseniz bakın ne oluyor!

Türk mutfağında da çokça tüketilen patlıcan faydalarıyla herkes tarafından bilinir. Lezzeti de bir o kadar damakları çatlatan patlıcanı iftar yemeğinde tercih etmenin çok faydalı olduğunu biliyor muydunuz? Uzmanların önerisiyle işte iftarda patlıcan yerseniz bakın ne oluyor.