Türkiye Yüzyılı kadrosu belli oluyor
AK Parti'de milletvekili aday adaylarına ilişkin mülakata tabi tutulan 6 bin 25 aday adayının YSK'ya sunulacak 600 kişilik aday listesine göre sıralanmasın ardından 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilip 11 Nisan'da aday tanıtım toplantısı düzenlenecek.
AK Parti'de aday adaylarına ilişkin üst komisyon süreci başladı. AK Parti'de milletvekili aday adayları için yapılan temayül yoklamasının ardından 27 Mart'ta başlatılan yüz yüze mülakat süreci de sona erdi. Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki aday adayları üzerinde mesai harcayan üst komisyonun çalışmalarında. Alt komisyon tarafından mülakata tabi tutulan 6 bin 25 aday adayının YSK'ya sunulacak 600 kişilik aday listesine göre sıralanmasına son şekli üst komisyon verecek.
İFTAR SONRASI LİSTE MESAİSİ
Geçtiğimiz gün iftardan sonra AK Parti'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan komisyon ile birlikte gece geç saatlere kadar çalıştı. Komisyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan bulunuyor.
ÖNCE TASLAK SONRA KESİN LİSTE
Listeler ince elenip sık dokunarak hazırlanıyor. Genel taslak anlamında üzerinde çalışılan iller olurken, ara ara bu listelerin tekrardan gözden geçirileceği öğrenildi. 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edilip 11 Nisan'da aday tanıtım toplantısı düzenlenecek.Resul Ekrem Şahan