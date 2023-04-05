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Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak

Depremde etkilenen illerde mevcut milletvekillerinin büyük bölümünün değişmesine; Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te ise liste başlarına bakanların konulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 08:15, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 08:15
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Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Ak Parti'de milletvekili listelerinin büyük bölümü tamamlandı. Bakanların seçim bölgeleri belirlendi.

BÜYÜK DEĞİŞİM OLACAK

Ak Parti'de listelerin yüzde 70'i tamamlandı. Kulislerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Kayseri'den, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa'dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bursa'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un ise İstanbul'dan liste başından aday gösterilecekleri konuşuluyor.

SOYLU KARADENİZ'DEN

Abdülhamit Gül'ün Diyarbakır'dan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın Karadeniz illerinden birinden liste başı yapılacağı ifade ediliyor. Depremin etkilediği illerde büyük değişim olacak. Buralarda liste başlarında bakanları görebiliriz değerlendirmesi yapılıyor. Bakan Özer'in Malatya'dan gösterileceği belirtiliyor.

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