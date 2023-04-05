Büyük göç: Deprem korkusuyla metropolden kaçış yaşanıyor

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; İstanbul'dan kaçış başladı. Muhtemel deprem korkusu, kira fiyatlarındaki artış ve yaşlı yapı stoku, göçün en büyük sebepleri arasında yer alıyor.

Mesai zorunluluğu olmayan, evden çalışan ve emekli kesimi, yakın ve doğa ile iç içe olan bölgelerde yerleşmeye başladı. Özellikle Trakya bölgesi ve Batı Karadeniz'e büyük ilgi var.

Yaşanan talep sebebiyle bu bölgelerde de kira ve arsa fiyatları artmış durumda. En fazla göçün ise Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Ümraniye ve Fatih'ten olduğu belirtiliyor.

