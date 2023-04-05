İnişe geçen uçak pisti pas geçti: Yolcular otobüsle taşındı
İstanbul-Ordu seferini yapan Anadolu Jet'e ait TK7334 sefer sayılı uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pisti pas geçti. Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular otobüslerle gidecekleri yerlere ulaşmaya çalıştı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 10:00, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 10:00
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan havalanan Anadolu Jet'e ait TK7334 sefer sayılı uçak, Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş için alçaldığı sırada kötü hava şartları sebebiyle pisti pas geçti.
Tekrar havalanan uçağın pilotu yolculara, "Kötü hava koşulları sebebiyle Ordu Havalimanı'na inemedik. Rotamızı Samsun'a çevirdik. 15 dakika içinde inmeyi planlıyoruz" anonsu yaptı.
Samsun-Çarşamba Havalimanı'na inen uçaktaki yolcular, yaklaşık 20 dakika uçakta bekledi. Ardından bir saat havalimanında bekleyen yolcular, otobüsler ile Ordu ve Giresun'a sevk edildi.