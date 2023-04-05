DİB-MBSTS sınavı için geç başvuru alınacak
ÖSYM Başkanlığı, 2023-DİB-MBSTS: Geç Başvuru Alınmasına dair duyuru yayımladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 10:06, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 10:05
30 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak 2023 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2023-DİB-MBSTS) için 5-6 Nisan 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacaktır.
Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 6 Nisan 2023 tarihi mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 6 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI