İmha için verilen deniz patlıcanlarını satan Tarım Müdürlüğü çalışanı tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılıkla mücadele çalışmaları kapsamında O.I. idaresindeki 16 ACU 68 plakalı hafif ticari aracı, Bademli Mahallesi yolunda durdurdu.

Araçta yapılan aramada kaçak olarak avlandığı belirlenen 1 ton deniz patlıcanı ele geçirildi. O.I'ya 14 bin lira ceza uygulandı.

Polis, deniz patlıcanlarını imha edilmesi için İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli B.S. ve A.O'ya teslim etti.

Yapılan takip sonucu ele geçirilen deniz patlıcanlarının çalışanlarca, Dikili Sanayi Sitesi'ndeki M.Ş'ye ait depoya götürüldüğü belirlendi.

Bunun üzerine M.Ş. ile deniz patlıcanlarını sattığı öne sürülen B.S. ve A.O. gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.O. savcılık tarafından serbest bırakıldı, B.S. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.