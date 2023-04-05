7 yaşındaki Kuzey'in İstiklal Marşı hassasiyeti

Mimaroba'da bulunan özel bir okulda okuyan 7 yaşındaki Kuzey Bedir, Pazartesi günü İstiklal Marşı törenine geç kaldı. Bedir, okula girerken İstiklal Marşı okununca yağmur altında tek başına marş okunup bitene kadar saygı duruşunda bulundu. Bedir'in bu davranışını gören öğretmenleri çocuğu ve ailesini tebrik etti. Yaşanan anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi.

7 yaşındaki Kuzey Bedir, "Törene geç kaldım. İstiklal Marşı başlamıştı. Zaten marş okununca durmamız lazım. Bu yüzden durdum bekledim. Ailem ve öğretmenlerim böyle yapmam gerektiğini söylemişti. Yaşıtlarım da İstiklal Marşı'na saygı duymalı" dedi.

"Milli değerlere sahip çıkması çok hoşumuza gitti"

Kuzey Bedir'in annesi Sibel Bedir ise, "Öğretmeni bu görüntüyü sabah bizimle paylaştı. Duygu yüklü bir mesajla. Onun orada yağmur altında olmasından ziyade o değerlere sahip çıkması beni çok mutlu etti. Bu değerleri algılayıp kabullenmiş olduğu için Kuzey ile çok gurur duydum. Okula geldiğimizde bazen İstiklal Marşı'na kapıda yakalanıyoruz. Arabanı yanında saygı duruşuna geçiyoruz. Okulda da bunu çok fazla aşılıyorlar. Kuzey böyle yetişti. Diğer oğlum Kuzey'in abisi de milli tenisçi. Bizim için milli değerler çok önemli. Buna da Kuzey'in bu yaşta sahip çıkması çok hoşumuza gitti" diye konuştu.