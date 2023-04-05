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Bakan Varank: TOGG, AB mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "TOGG, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 14:32, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 14:32
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Bakan Varank: TOGG, AB mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti

Lokman Hekim Üniversitesi'ndeki Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi'nin açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüs salgınının sağlık sistemlerinin büyük ölçüde sorgulanmasına sebep olduğunu, bu noktada sağlık sektöründe yeni teknolojilere ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, "Artık geleneksel yöntemler sağlıkta yaşanan sorunlara yeterince çözüm olamıyor. Bu manada inovatif yöntemler, yeni teknolojiler bu sorunun aşılmasında önemli rol oynayacak. Sanal ve arttırılmış gerçeklik, dijitalleşme, biyosensörler, robotik ve yapay zeka gibi teknolojiler şimdiden sağlık sektörünün vazgeçilmezi haline gelmiş durumda. Geçtiğimiz yıllarda Çin'deki bir hastanede 5G teknolojisiyle 3 bin kilometre uzaktan bir beyin ameliyatı gerçekleştirildi. 3 saat süren bu ameliyat sonucunda başarılı bir şekilde hastaya beyin pili takıldı. Bu sadece bir örnek. Önümüzdeki yıllarda 5G teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte uzaktan ameliyatlar çok daha yaygınlaşmış olacak. Az gelişmiş bir ülkedeki hastaya Ankara'daki bir hekim kolay bir şekilde ulaşarak, hastanın ameliyatını kolayca gerçekleştirebilecek. Korona virüs salgını sağlık sektörünün pek çok açıdan sorgulanmasına sebep oldu. Pek çok gelişmiş ülke salgın döneminde sınıfta kaldı. Türkiye olarak biz güçlü sağlık altyapımız ve fedakar sağlık çalışanlarımız sayesinde sıkıntılı korona virüs sürecini başarılı bir şekilde hamdolsun atlattık. Biz zamanlar, 'biz şehir hastanelerini kapatacağız' diyenler bunu dile getiremiyor, muhalefetten 'şehir hastaneleri iyi ki kurulmuş' diyen kişiler var. Korona virüs salgını, sağlık yatırımlarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Sağlık alanında yapılan her bir girişim ve yatırımı ülkemiz için hayati buluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı ile 61 projeyi destekleme kararı aldık"

Sağlık sektöründe yapılacak yatırımlar ve geliştirilen faaliyetlerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nın 'Sağlık ve Kimya Ürünleri Çağrısı' ile 61 projeyi destekleme kararı aldık. Bu projelerin tamamlanmasıyla 2,2 milyar lirası araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcaması olmak üzere yaklaşık 19 milyar lira yatırım gerçekleştirilmiş olacak. Peki hamle programı ile destekleyeceğimiz projeler arasında neler var? Cari açığa neden olan kalça, diz, omuz, dirsek ve tümör protezleri gibi ürünlerin yerli ve milli olarak üretilmesi ya da tip 2 diyabet tedavisinde kullanılacak eşdeğer ürünlerin Türkiye'de üretilmesi, bu projelerden yalnızca sjs tanesi. Birçok Ar-Ge projesine ev sahipliği yapan teknoparkları ve Ar-Ge merkezlerini de bakanlık olarak desteklemeye devam ediyoruz. Buralarda da yürüyen yüzlerce çalışma mevcut. Biz Türkiye olarak sağlık teknolojilerindeki tekelleşmeyi kırmakta kararlıyız. Bunun için üniversitelerimizde, teknoparklarda, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu enstitülerinde, Ar-Ge merkezlerinde on binlerce araştırmacımız var gücüyle çalışıyor" dedi.

"TOGG, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti"

Ülkenin kalkınması ve gelişmesi adına çalışma yapan herkesin desteklendiğini, her zaman yanlarında olunduğunu ve olmaya da devam edileceğini vurgulayan Bakan Varank, "Bunun en güzel örneklerinden biri, 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü yerli ve milli aracımız TOGG. Bütün karalamalara, kışkırtmalara ve kirli siyasete rağmen TOGG artık ülkemizin yollarında. Önce 'bitiremezsiniz' dedikleri fabrikayı bitirdik. Sonra 'üretemezsiniz' dedikleri aracı ürettik. 'Bunları tek tek atölyede yapıyorlar, seri üretime geçip piyasaya çıkmaz' dedikleri aracı piyasaya çıkardık. 'Bu devirde elektrikli araçların fiyatları ortada, kimse alamaz' dedikleri araca 177 bin ön sipariş geldi. 'Bu anca Türkiye'nin aracı olur, dünyaya açılamaz' dedikleri TOGG, Avrupa Birliği mevzuatıyla uyumlu tüm testlerden başarıyla geçti. Hatta elektrikli araçların en önemli testi olan 'Elektrikli Araç Güvenlik Testi'nden tek seferde geçti. Öyle ki Türkiye'de ilk defa bir binek otomobil, 'Araç Tip Onay Belgesi' almaya hak kazandı" dedi.

Kurdele kesimini gerçekleştiren Bakan Varank, beraberindekilerle birlikte törenin ardından teknoloji merkezini gezdi. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi Başkanı Bülent Gümüşel ve çok sayıda kişi katıldı.

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