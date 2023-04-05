Yozgat'ta öğrenci servisi ile kamyonun çarpışması sonucu 7 öğrenci yaralandı
Yozgat'ta öğrenci servisi ile hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu yaralanan 7 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 16:16, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 16:17
N.K. idaresindeki 66 S 0050 plakalı öğrenci servisi ile A.K'nin kullandığı 66 AN 745 plakalı hafriyat kamyonu, kent merkezi Dörtyol kavşağında çarpıştı.
Kazada servis minibüsündeki 7 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada bazı veliler kazayı duyup olay yerine geldi.