Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, çocukları makam aracıyla gezdirdi

Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan ile ilçede devam eden eğitim ve spor yatırımlarını yerinde inceleyen Hatipoğlu, daha sonra ilçede misafir edilen depremzede ailelere ziyarette bulundu.

İlçede temasları sırasında sokakta oyun oynayan 5'inci sınıf öğrencileri, Hatipoğlu'nun aracı geçtiği sırada önüne çıkarak el kaldırdı.

Vali Hatipoğlu ise aracını durdurarak çocukların yanına gitti. Çocuklarla bir süre sohbet eden Hatipoğlu, onlara kitap hediye etti.

Küçük Mehmet'in büyüyünce vali olmak istediğini söylemesi üzerine Hatipoğlu, makam aracına aldığı 5 çocukla ilçe turu yaptı.

Hatipoğlu, çocuklara bol bol kitap okumalarını tavsiye ederek, başarılı bir hayat diledi.