TBMM Genel Kurulunda, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını kınandı.

Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Anlaşamadık
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Anlaşamadık
Bakanlığın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı
Bakanlığın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı
Özel okullarda 'EYT' ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere kolaylık
Özel okullarda 'EYT' ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere kolaylık
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor
YSK üyeleri deprem bölgesinde inceleme yapıyor
YÖK Başkanı, rektörlerle görüştü: Deprem bölgesinde yüz yüze eğitim başlayacak mı?
YÖK Başkanı, rektörlerle görüştü: Deprem bölgesinde yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Bu kadar da olmaz dedirten 'kiralık ev' ilanı
Bu kadar da olmaz dedirten 'kiralık ev' ilanı
Altında rekor üstüne rekor: Gramı 1.254 TL
Altında rekor üstüne rekor: Gramı 1.254 TL
Yargı sürelerinin durması kararı, bazı il ve ilçelerde uzatıldı
Yargı sürelerinin durması kararı, bazı il ve ilçelerde uzatıldı
Benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi
Benzine 1 lira 10 kuruş zam geldi
Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi
Taşeron tamamen bitiyor: Bütün işçilere kadro, iş ve kıdem garantisi
Kasaplar da şikayetçi: Nereye gidiyoruz bilmiyoruz hala zam geliyor!
Kasaplar da şikayetçi: Nereye gidiyoruz bilmiyoruz hala zam geliyor!
Karadeniz gazı için geri sayım başladı! 4 formül masada
Karadeniz gazı için geri sayım başladı! 4 formül masada
Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak
Bakanlar deprem bölgesi adayı olacak
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ikinci kez baskın düzenledi
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya ikinci kez baskın düzenledi
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta 'çat-kapı' haciz tarih oldu
7. yargı paketi yürürlükte: Konutta 'çat-kapı' haciz tarih oldu
Türkiye'nin en zengin ismi değişti
Türkiye'nin en zengin ismi değişti
Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
Naci Görür TBMM'de uyardı: Antakya'dan Diyarbakır'a kadar yerleşime uygun yer yok
Naci Görür TBMM'de uyardı: Antakya'dan Diyarbakır'a kadar yerleşime uygun yer yok
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın cemresi sadece gönüllere değil sandığa da düştü
Erdoğan: Türkiye Yüzyılı'nın cemresi sadece gönüllere değil sandığa da düştü
Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav merkezleri açıklandı
Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav merkezleri açıklandı
11 lira eksik kira için tahliye kararı
11 lira eksik kira için tahliye kararı
Gram altında tarihi rekor: 1.252 TL
Gram altında tarihi rekor: 1.252 TL
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Genel Kurulunda İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını kınandı

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül:- "Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini ve ibadet eden kardeşlerimize şiddet uygulanmasını lanetliyoruz"- CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel:- "Gerginlik ve şiddetten medet umulmasının, inanç ve ibadet özgürlüğüne müdahale edilmesinin 21'inci yüzyılda kabul edilebilir bir yanı yoktur"- AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can:- "Suçsuz, günahsız, savunmasız insanlara saldırmak en azından alçaklıktır, zalimliktir, gaddarlıktır. Buna sessiz kalamayız"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 17:11, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 18:56
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

TBMM Genel Kurulunda, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını kınandı.

TBMM Genel Kurulunda, gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerinden söz aldı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, bugün 5 Nisan Avukatlar Günü olduğunu anımsatarak, hukuku ve adaleti tesis etmenin sınıf farkı gözetmeksizin tüm vatandaşlar için ihtiyaç olduğunu belirtti.

Adil yargılanma hakkını öncü tutan, kişi hak ve özgürlüklerinin savunulmasını şiar edinen ve üstünlerin hukuku değil hukukun üstünlüğünün var olabilmesi için çaba gösteren tüm avukatların gününü kutlayan Dervişoğlu, adaletin güçlüden yana değil haklıdan yana karar aldığı daha adil günlerin yakında olduğunu söyledi.

Yaşamadıkları evlerde kayıtlı olan yabancı uyruklu sayısının her geçen gün artmaya devam ettiğini öne süren Dervişoğlu, "Bu durum seçim güvenliği için açık bir tehdit oluşturmaktadır. İçişleri Bakanlığı ve iktidar yetkilileri ise konu hakkında sessizliğini korumaya devam ediyor. Seçimlerin adil bir ortamda ve hiçbir şaibe altında kalmadan gerçekleşmesini sağlamak her şeyden önce ülkeyi yöneten siyasi iradenin sorumluluğundadır. Vatandaşlarımızın aklındaki soruları tamamen gidermek, seçimi şeffaf hale getirmek ve seçmen tercihini sandığa tam olarak yansıtmak için Sayın Soylu'dan konuyla ilgili açıklayıcı bir beyan bekliyoruz." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de savunmanın kutsallığı, hukukun üstünlüğü ve adaletin tesis edilmesi konularında vazgeçilmez yeri olan avukatların gününü kutladı.

Asrın felaketi sonrası devletin bir yandan bölgede vatandaşların insani ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan da enkaz ve yıkılan şehirleri yeniden ayağa kaldırma çalışmalarına devam ettiğini aktaran Bülbül, şunları kaydetti:

"Bu çalışmalar kapsamında 2 milyondan fazla binanın incelendiği 8 ilimizde hasar tespit çalışmaları tamamlanmış ve diğer illerimizde de sona yaklaşıldığı belirtilmiştir. Depremin ardından 15'inci günde ilk yapım sözleşmeleri imzalanmış ve 46'ncı günde temel atma süreçleri başlamıştır. Şehirlerimizi yeniden imar, inşa ve ihya etme süreci başarılı bir şekilde yürütülmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği istikrar ve hızlı karar alma imkanlarıyla milletimizin yeniden mutlu ve huzurlu yuvalarına kavuşacağına inancımız tamdır."

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösteren Bülbül, "Yine bir ramazan günü dün gece itibarıyla İsrail güvenlik güçleri tarafından Kudüs'te Müslümanlar için kutsal sayılan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesini ve ibadet eden kardeşlerimize şiddet uygulanmasını lanetliyoruz." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Avukatlar Günü'nü kutlayarak, Türkiye'nin hukukun işletilmediği, hukuksuzluğun dayatıldığı ve adalete olan güvenin yerle bir edildiği günlerden geçtiğini ileri sürdü.

- "Avukatlar baharın gelmesini bekliyorlar"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Avukatlar Günü'nü kutlayarak, kamudaki avukatların mutlu olmadığını söyledi.

Hukuk fakültelerinin kontrolsüz açılmasından dolayı yeni avukatların da mutlu olmadığını dile getiren Özel, "Avukatların sayısı çok arttığı için avukatlar mutlu değil. Hukuk, hak arama alanları, dünya ölçeğinde genişlemediği için avukatlar mutlu değil. Savcılarla kürsü eşitlikleri olmadığı için, görevlerini yaparken silahların eşitliği fiziken sağlanamadığı için mutlu değil. Savunma mesleğine bir anayasal güvence olmadığı için mutlu değil. Bu sorunların tamamının çözümü için onlar da baharın gelmesini bekliyorlar." değerlendirmesini yaptı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösteren Özel, "İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da Filistinli kardeşlerimize yaptığı vahşeti kınıyoruz. CHP olarak Filistin halkının ve haklı davasının yanındayız." diye konuştu.

Özel, gerginlik ve şiddetten medet umulmasının, inanç ve ibadet özgürlüğüne müdahale edilmesinin 21'inci yüzyılda kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirtti.

AK Parti Grup adına söz alan Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskın yaptığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek ramazan ayında İsrail güvenlik güçleri Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere saldırmıştır; bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıları bir terör saldırısı olarak değerlendiriyoruz. Suçsuz, günahsız, savunmasız insanlara saldırmak en azından alçaklıktır, zalimliktir, gaddarlıktır. Buna sessiz kalamayız, kalınmamalı; başta Birleşmiş Milletler olmak üzere bütün dünyayı göreve davet ediyoruz. Gereği hemen behemehal yapılmalıdır. İsrail devleti hesap vermelidir. Mescid-i Aksa yalnız değildir, Filistinliler asla yalnız değildir; Filistin davası bizim davamızdır."

Can, Avukatlar Günü'nü de kutladı.

Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile görüştü
Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile görüştü
Ümit Özdağ, YSK Başkanı Yener'i ziyareti sonrası açıklama yaptı
Ümit Özdağ, YSK Başkanı Yener'i ziyareti sonrası açıklama yaptı
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
AK Parti milletvekilleri İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
AK Parti milletvekilleri İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı

Bu Habere Tepkiniz

MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan öğretim yoluyla alınmış mezuniyet belgeleri ve diplomalara denklik işlemi yapılmamasına; terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan belgelerin denklik işlemlerinde değerlendirilmemesine, belge sahibine yaş ve sınıf seviyesi gözetilerek uygulanacak seviye tespit sınavlarının artık e-Sınav merkezlerinde uygulanmasına karar verdi.
Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması yapıldı.
Kazancımız Allah için verdiğimizdir!..

Kazancımız Allah için verdiğimizdir!..

https://cansuyu.org.tr/ramazan?utm_source=13Brave&utm_medium=memurlarnet&utm_campaign=advertorial&utm_id=CansuyuDernegi
Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını uyararak bireysel başvuru taleplerinin gönderilmemesini istedi
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
4 nolu CBK'nın bazı maddeleri iptal edildi

4 nolu CBK'nın bazı maddeleri iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (4) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerini iptal etti.
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu için ödenek talep edilirken yanlış yüklenen belgeler, yüklenmeyen belgeler yada yüklenen belgelerde yapılan yanlışlıklar nedeniyle kurumlarımızda görev yapan personelin yolluklarının ödeneğe dönüştürülmesinde sıkıntılar yaşanmaması, yolluk konusunda mağduriyet oluşmaması için kurumların talepte bulunurken dikkat edeceği hususları açıkladı.
Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenlerin, emekli oldukları sırada sözleşmeli süreleri de emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresine dahil edilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.<
100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

100/2000 doktora burs miktarı artırıldı

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı.
Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

Memurlar maaş zammında 'eşel mobil sistemi' istedi

"Bu yılın ilk 3 aylık enflasyonu yüzde 12,52'e ulaşırken, kamu görevlileri için enflasyon farkı yüzde 4,19 oldu. 6 aylık zam periyodu artık sürdürülemez olduğu için eşel mobil sisteme geçiş kaçınılmazdır"
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 mayıs 2023
Cüceler & Kilolular

Cüceler & Kilolular

Brezilya'da düzenlenen ilginç futbol organizasyonu, size daha önce izlediğiniz maçları unutturacak.
EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak

EPDK, 40 Uzman Yardımcısı Alacak. Son başvuru tarihi 14 nisan 2023
'İsyan ettim kanserle cezalandırıldım'

'İsyan ettim kanserle cezalandırıldım'

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit kızı kanser olduktan sonra yaşadığı zor günleri ve 3 yıl sonrasında kendisinin de kansere yakalandığı zorlu süreci anlattı.

Sonraki Haber