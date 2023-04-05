Muhalefet 'AYM üyelerine baskı yapılıp yapılmadığını' TBMM'de araştırılmasını istedi

Partisinin önerisi üzerinde söz alan HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, siyasal iktidarın baskısı olduğu için yargının görevini yapamadığını savundu.

"AYM'nin, HDP'nin hazine yardımı hesabına tedbiren bloke konulması yönündeki kararı kaldırmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, bazı AYM üyelerini telefonla aradığının" iddia edildiğini hatırlatan Koç, "Baskı uyguladınız mı uygulamadınız mı?" diye sordu.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, AYM üyelerinin aranmasının, partili Cumhurbaşkanlığı sisteminin meydana getirdiği bir sonuç olduğunu belirtti.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, basına yansıyan söz konusu iddiayı yalanlayan herhangi bir açıklama yapılmadığını belirterek, "AYM'yi bu hale getirenlerden siyasi olarak hesap soracağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik ise yargının geçmişte arka bahçe olarak kullanıldığını, o günlerin geride kaldığını söyledi.

Yargının günümüzde oyuncak olmadığını, kimsenin yargıyla oynamasına müsaade etmeyeceklerini belirten Çelik, "Aynı haksızlıkları biz yapmayız ve buna alet olmayız. Gergerlioğlu ve Berberoğlu kararını aynı AYM vermedi mi?" dedi.

İspanya'da terör örgütü ETA'nın siyasi kolu olduğu gerekçesiyle siyasi partiler yasası kapsamında yasa dışı ilan edilerek kapatılan Batasuna Partisini örnek gösteren ve söz konusu kararın da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından onaylandığını hatırlatan Çelik, "Burada 'katil devlet' diye defalarca bağırıyorsunuz ama 'katil PKK' diye bir kere ağzınızdan çıkmıyor. Batasuna kararı tam da bu. Başınıza ne geleceğini biliyorsunuz. İşinize gelen kararlar olunca 'yargı bağımsız', gelmeyince 'yargı bağımlı; emirle, talimatla hareket ediyor.' Bırakın." değerlendirmelerinde bulundu.

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, "Önergemiz çok açık, bir genel görüşme istiyoruz. Bu ülkede AYM'ye doğrudan yürütmenin başı telefon açtı mı açmadı mı? Bunu soruyoruz." diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AYM'nin kapatılmasına ilişkin sözleri olduğunu hatırlatan Beştaş, "Bir ülkede hukuk devleti olma iddiası varsa hiçbir siyasi parti lideri ya da siyasi parti üyesi bir mahkemeye bu şekilde seslenemez." ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine söz alan MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Beştaş'a, "Bizim değerlendirmemiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'de uygulanmaya başlamasından sonra birçok kurumun yeniden yapılandırıldığı bir süreçte Anayasa Mahkemesinin yapısının da yeniden değerlendirilmesi. Buna ilişkin teklifini de Sayın Genel Başkanımız ifade etti. Bu manada anayasal denetimi yapacak olan bir kurumun ortadan kaldırılması gibi bir görüşümüz bulunmuyor." karşılığını verdi.

CHP ve HDP'nin genel görüşme önergelerinin yanı sıra İYİ Parti'nin "AFAD'ın liyakatli kadrolar ile kuruluş amacına ve ilkelerine uygun, güvenilir, tarafsız ve şeffaf bir kurum haline gelmesi" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerisi kabul edilmedi.