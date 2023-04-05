EYT'lilere ilk ödemeler başladı
EYT düzenlemesine 1,6 milyon kişi başvurdu. Başvuru yapan 250 binden fazla kişinin ise işlemi tamamlandı. Maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 05 Nisan 2023 20:00, Son Güncelleme : 05 Nisan 2023 20:13
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin hayata geçirilmesinin ardından yaklaşık 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı doğdu.
Düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren emekli olmak için başvuru yapanların sayısı 1,6 milyona ulaştı.
Emeklilerin bayram ikramiyesinde tarih belli oldu
Başvuru yapan 1,6 milyon EYT'liden 250 binden fazlasının işlemi tamamlandı. Bu kapsamında maaş bağlama işlemi bitenlere fark ödemeleri başladı.
Bayram ikramiyesinden EYT'liler de yararlanacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2 bin liraya yükseltilecek bayram ikramiyesi düzenlemesinden EYT kapsamında emekli olacaklar dahil olmak üzere 15,6 milyon emeklinin yararlanacağını açıkladı.