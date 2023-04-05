'Amacımız şehirlerimizi daha güçlü bir şekilde imar, inşa ve ihya etmektir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Afetin ilk anından itibaren tek amacımız medeniyetimize can vermiş şehirlerimizi tarihiyle kültürüyle kimliğiyle demografik yapısıyla sanayisiyle ticaretiyle çok daha güçlü bir şekilde imar, inşa ve ihya etmektir." dedi.

Mamak Belediyesince depremzedeler için Lavanta Kültür Merkezi'nde iftar programı düzenlendi.

Bakan Kurum, iftardan sonra yaptığı konuşmada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Yaklaşık 14 milyon vatandaşı etkileyen depremlerin acısının tüm Türkiye'de hissedildiğini vurgulayan Kurum, "Zorlu hava şartlarına rağmen biz de oradaydık. İlk andan itibaren soluğu 11 ilimizde aldık." diye konuştu.

Milletin bütün varlığı ve gücüyle depremzedelerin yanına koştuğunu belirten Kurum, şöyle devam etti:

"Afetin ilk anından itibaren tek amacımız medeniyetimize can vermiş şehirlerimizi tarihiyle kültürüyle kimliğiyle demografik yapısıyla sanayisiyle ticaretiyle çok daha güçlü bir şekilde imar, inşa ve ihya etmektir. Bu yüzden hiç durmadık, gece gündüz demedik çalıştık. Afetten 46 gün sonra yeni yuvalarımızın temellerini 11 ilimizde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle attık."

Deprem bölgesinde inşa edilecek 650 bin konutun teminatının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Kurum, daha önce de depremlerin yaşandığı bölgelerde aynı azim ve kararlılıkla hareket ettiklerini kaydetti.

Deprem öncesinde hayata geçirilen projelerin kesintiye uğramadan devam edeceğini dile getiren Kurum, "Biz her zaman eser üreten, hizmet eden ve şehre değer katan işlerin peşinden koştuk. Varsın birileri bizi eleştirsinler, birileri yaptığımız işleri görmezden gelsinler, biz aynı anlayışla hizmetleri yapmaya gayret göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Şehirlerimizi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız"

Her zaman deprem bölgesinde olacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Sizlerin ne ihtiyacı varsa o ihtiyaçları gidermenin derdi içinde olacağız. Vekillerimizle, belediye başkanımızla, teşkilatımızla birlikte gece gündüz demeden çalışacağız. Şehirlerimizi çok daha güzel, çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız." dedi.

Seçimlere kısa süre kaldığını anımsatan Kurum, şunları kaydetti:

"Türkiye, yüzyılının şafağındadır. Tablo ortadadır, her şey belli, durum nettir. Bir tarafta üreten, ihraç eden, ekonomisi büyüsün, şehirleri büyüsün, depremzede kardeşleri için, vatandaşı için istikrar sürsün diyen Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Cumhur İttifakı var; diğer tarafa baktığımızda üretimi durdurmayı, iş yapan müteahhitleri tehdit edip iş yapanları engellemeyi, borç almayı, dışa bağımlı olmayı, ülkeye koalisyon getirmeyi amaçlayanlar var. Bir tarafta milletin masasında oturanlar var, diğer tarafta büyükelçilerin masasında oturanlar var."