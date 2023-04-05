İmam evladın en acı görevi: Anne ve babasının cenaze namazlarını kıldırdı

Samsun'un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi Karakavuk Göleti'nde dün akşam meydana gelen olayda, Amasya'nın Suluova ilçesinden Samsun'da bulunan çocuklarını ziyarete giden emekli imam Yusuf Bulut (59) ve eşi Şahsenem Bulut'tan (54) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis yaptığı araştırmada 05 ACM 230 plakalı hafif ticari aracın Karakavuk Göleti'ne uçtuğunu tespit etti.

Olay yerine Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (JAK) timi ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliğindeki dalgıç polisler sevk edildi. Dalgıç jandarma ve polis ekipleri gölette suyun içinde aracı buldu.

Önce Yusuf Bulut'un cansız bedeni aracın içinden çıkartıldı. Arama çalışması gece olduğu için sonlandırıldı ve sabah günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Kayıp Şahsenem Bulut'un cansız bedenine de saat 09.00 sıralarında ulaşıldı. Araç ise vinç yardımıyla sudan çıkartıldı.

Yapılan incelemenin ardından çiftin cenazeleri Suluova'ya getirildi. Kılıçaslan Camisindeki cenaze namazlarını Suluova Müftülüğünde görev yapan evlatları Fatih Bulut kıldırdı. Cenazeler helallik alınması ve yapılan duaların ardından ilçe mezarlığında yan yana defnedildi. Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok da aileye başsağlığı diledi.