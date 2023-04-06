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Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan tarihi metruk bina çöktü

Beyoğlu'nda yıkılma riski bulunan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan 5 katlı tarihi metruk bina çöktü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 15:27, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 15:27
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Karaköy Kemeraltı Caddesi'ndeki 5 katlı tarihi metruk binada sabah saatlerinde kısmi çökme yaşanması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Tramvay yolunun da geçtiği caddedeki bina çevresinde güvenlik önlemi alındı. Binanın çevresindeki diğer binalar da boşaltıldı.

Kısmi çökme yaşanan binada bir süre sonra yeniden bir çökme meydana geldi. Binadan düşen beton parçaları kaldırıma ve yola savruldu. Bunun üzerine emniyet güçleri tarafından binanın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.

Tarihi bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından büyük ölçüde yıkıldı. Yıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düşerken, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.

Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.

Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimse yaklaştırılmıyor.

- Yol trafiğe kapatıldı, tramvay seferleri durduruldu

Güvenlik nedeniyle Beşiktaş istikametindeki yol, trafik akışına kapatılırken, Eminönü istikametinde trafik akışı devam ediyor.

Öte yandan, T1 Kabataş-Bağcılar hattı seferleri, söz konusu binanın yıkılma riski nedeniyle Karaköy-Tophane arasında durduruldu.

Tramvay seferleri, Bağcılar-Eminönü istasyonları arasında yapılırken, Eminönü-Kabataş arasında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet veriliyor.

- "Mülkiyet sahibi tarafından restorasyon çalışmaları başlatılmamış"

Bölgede sabah saatlerinde incelemelerde bulunan İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, aktif kullanılan, tramvayın da geçtiği bir yoldaki tarihi binada çökme tehlikesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Tarihi binanın ikinci derece tescilli olduğunu aktaran Özel, "2015'te Koruma Kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016'da da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapıda ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi binadaki duvarda bir çökme başlayarak bir tehlike arz etmeye başladı." diye konuştu.

Özel, Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar beklediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz bu süreç içerisinde İBB Miras olarak hem mülkiyet sahibine hem kurum ve kuruluşlara defalarca uyarılarda bulunduk. Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibine, Koruma Kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı. Son olarak geçtiğimiz hafta Koruma Kurulu tarafından hem kanuni yükümlülükler hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz."

Tarihi metruk binaların İstanbul için büyük bir tehlike olduğuna dikkati çeken Özel, şunları aktardı:

"Bugün burada bu tehlikeyi yaşıyoruz, yarın başka bir cadde üzerinde benzer tehlikeler yaşayabiliriz. Bu tarz tehlike içeren 3 bin 500'e yakın yapı var. Bu metruk sorununu İstanbul'un çözmesi gerekiyor. Hepimize geçmiş olsun. Gerekli müdahalenin yapılması için Koruma Kurulu kararını bekliyoruz."

- Koruma Kurulu'nun kararı doğrultusunda işlemlere devam edilecek

Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Karaaslan gazetecilere yaptığı açıklamada, 127 ada, 4 parsel üzerinde bulunan ve 1999'da tescil edilen yapı için 2016 yılında Koruma Kurulunca uygun görülen projeler doğrultusunda belediye tarafından yapı ruhsatı düzenlendiğini anlattı.

Saat 06.30'da ihbar üzerine yapının orta kısmında geniş bir çökme yaşandığının anlaşıldığını belirten Karaaslan, "Belediyemiz ekiplerince teknik rapor düzenlenerek konu değerlendirilmek üzere Koruma Kuruluna iletildi. Koruma Kurulundan gelecek karar doğrultusunda da konuyla ilgili işlemlere devam edilecek." dedi.

Karaaslan, yapının mülkiyet sahibinin dönem içinde binada kısmen raspa çalışması yaptırdığını, restorasyon projesi ve şantiye şefi değiştiği için ruhsatın yenilendiğini, en son 2020'de tekrar bir ruhsat yenilemesi yapıldığını ifade etti.

Yolun ne zaman açılacağına ilişkin soru üzerine Karaaslan, yapıya müdahale etme şanslarının olmadığını, bu konuda Koruma Kurulundan gelecek kararı beklediklerini, karara göre mülk sahibinin ya da belediyenin müdahale edeceğini söyledi.

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