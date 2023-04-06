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Pazarda fiyatlar ucuzladı

Bir süredir gündemden düşmeyen soğanın fiyatının yeni mahsulle 10 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Daha çok soğan konuşulsa da sebze-meyve fiyatlarında geçen aya göre gözle görülür düşüş var. Topçular Salı Pazarı'nda domates 10 liraya satılıyordu. Pazarın en ucuzu 5 lira ile ıspanak, maydanoz ve dereotu gibi yeşilliklerdi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 08:36, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 08:36
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Pazarda fiyatlar ucuzladı

Son haflarda gündemden düşmeyen soğan fiyatının, yeni sezon ürünlerinin piyasaya sürülmesiyle 10 liraya kadar düşmesi bekleniyor. Her ne kadar soğanı konuşsak da birçok ürünün fiyatı, geçtiğimiz aya göre oldukça ucuzladı. Yeni Şafak olarak, Topçular Salı Pazarı'na giderek fiyat araştırması yaptık. Öğlen saatlerinde gitmemize rağmen pazardaki kalabalık dikkatimizi çekti. Ramazan ayında çokça tüketilen meyve ve sebzeleri gözlemleyerek fiyatları not aldık. En çok tüketilen ürünlerin başında gelen domatesin kilosu 10 lira, salatalık 18-25, patates 8, limon ise 18-25 lira arasında değişiyor. Son günlerde fiyatı hızla artan soğanın kilosu ise 22 ila 25 lira civarında.

PAZAR ESNAFINDAN ÜRETİCİ VURGUSU
Pazar esnafına sorduğumuzda, yazın yaklaşmasıyla soğana talebin çok fazla olduğunu ve bu yüzden fiyatın arttığını söylüyor. Haldeki soğan fiyatı ile pazar fiyatının arasında çok büyük bir fark olmadığını söyleyen esnaf, soğanın üreticiden pahalıya çıktığını savunuyor. Diğer ürünlere baktığımızda ise, pazarın en ucuzu 5 lira ile ıspanak, dereotu, roka ve maydanoz gibi yeşillikler olurken, fiyatı 35 lirayı bulan brokoli ise pazarın en pahalısı olarak göze çarpıyor. Fiyatlarda genel olarak geçen aya göre gözle görülür bir düşüş var. Bunu da vatandaşın elindeki poşetlere bakarak anlamak mümkün.

SOĞANDAKİ ARTIŞ ARZ EKSİKLİĞİNDEN KAYNAKLI
Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, çarşı pazarda fiyatların normal seyrettiğini söyledi. Tavşan, "Fiyatlar alım gücüyle de alakalı. Sera ürünlerinin maliyeti yüksek. Çoğu ürüne zam geldi. Örtü altı ürünlerde bu rakamlar gayet normal" dedi. Domates, salatalık, limon gibi temel gıda maddelerinin son günlerde ucuzladığını belirten Tavşan, soğandaki fiyat artışının arz eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

20 LİRA OLAN DOMATES PİYASADA 10 LİRA
Biber çeşitlerinin fiyatının biraz yüksek olduğuna değinen Tavşan, şöyle devam etti: "Bir de soğan pahalandı. Patates ise 8-9 lira aynı seyrediyor. Diğer ürünler normal hatta ucuzladı bile. Mevsiminde olmayan ürünlerin fiyatları tabii ki biraz daha yüksek olacak. Domates 20 liraydı şu anda 10-12 bandında. Her sene bir ürün böyle zirveyi görüyor. Bununla ilgili planlama yapılması şart fiyatları ancak böyle dizginleyebiliriz. Fiyatlar mevsim şartlarına, hava şartlarına veya yaşanan olaylara göre de değişebiliyor. Soğan fiyatının bayramdan önce düşeceğini düşünüyorum. 10 liraya kadar inmesi gerekiyor."

Mesude Demirhan - Mehmet Ali Parto

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