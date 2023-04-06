Meslek kanunu var ama özel sektörde etkisi yok

Öğretmenlik meslek kanunu ile birlikte yürürlüğe giren kariyer basamakları düzenlemesi tartışmaları devam ediyor.

Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren kariyer basamakları düzenlemesi tartışmalara rağmen uygulandı. İlk uygulamada da binlerce öğretmen uzman ve başöğretmen olmaya hak kazandı. MEB Bakanı Mahmut Özer, ilk defa uygulanan sistem ile alakalı olarak sınava giren öğretmenlerin yüzde 97'sinin unvan değişimine hak kazandığını belirtmişti. Sınava ilişkin tepkiler ise öğretmenlerin yaşadığı maddi zorluklar sebebiyle bu sınavı tercih ettiği yönünde gelmişti. İlk uygulamanın ardından ise düzenlemelerden ise özel sektörde çalışan öğretmenlerin faydalanamadığı ortaya çıktı.

KAMUYA FAYDA SAĞLADI, ÖZEL SEKTÖR ASGARİ ÜCRETE DEVAM



Kariyer basamakları ile ilgili açıklamalarda düzenleme ile birlikte uzman öğretmen veya başöğretmen olan bir öğretmenin aylığında da artış sağlanacağı ifade edilmişti. Kamuda çalışan öğretmenlerde bu uygulanırken, özel sektörde çalışıp sınav ile unvan değişimine hak kazanmış öğretmenler ise hala asgari ücret üzerinden aylık almaya devam ettiklerini ifade ederek, düzenleme talebinde bulunuyor.

11 BİN ÖĞRETMEN MAĞDURİYETE KARŞI KADRO TALEP EDİYOR



Özel sektörde çalışan ve sayıları yaklaşık 11 bin olan uzman öğretmen ve başöğretmenler, özel sektörde yaşadıkları hak kayıplarına karşın taleplerini dile getirirken, özellikle eş olmalarına rağmen kamudaki uzman ve başöğretmenlere tanınan haklardan faydalanamamaları ile yeni mağduriyetlerin oluştuğunun altını çizdiler. Yaşadıkları mağduriyetlere karşı çözüm olarak ise 2016'da özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlere ve 2018 yılında ücretli öğretmenlere yapılan gibi kadro talep ediyorlar.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU'NA ÖZEL SEKTÖR ÖĞRETMENLERİ DE EKLENMELİ



Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası ise uygulamaya konulan Öğretmenlik Meslek Kanunu ile özel sektörde çalışan öğretmenin unutulduğuna dikkat çekti. Özel sektör öğretmenlerinin de çalışma koşullarına ilişkin olarak düzenlemelerin yer alması gerektiğinin altı çizildi.

Mehmet Fahri Özkan