Deprem bölgesine mobil hat kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle, depremden etkilenen bölgelerde yaşayanlar ve bu durumu belgeleyenlerden 1 adet yeni mobil abonelik için ilk tesis özel iletişim vergisi alınmayacak.

Deprem olmadan 24 saat öncesine kadar bölgede olan abonelerin mevcut aboneliklerinden 3 aylık telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti istenmeyecek.