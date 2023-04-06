Dolmuş durakta bekleyenlere çarptı: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Adana'da dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 09:26, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 09:28
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 M 0382 plakalı dolmuş, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı'nda otobüs durağında bekleyenlere çarptı.
Kazada duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.