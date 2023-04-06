Burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemeleri başladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, burs ve öğrenim kredisi nisan ayı ödemelerinin başladığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 10:35, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 11:07
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, nisan ayı bur ve öğrenik kredisi ödemelerinin başladığını belirtti.
Bakan Kasapoğlu, "Sevgili gençler, Nisan ayı GSB burs ve öğrenim kredileriniz hesaplarınıza yatırılmaya başlandı. İyi ve sağlıklı günlerde harcamanız dileğiyle." ifadelerini kullandı.