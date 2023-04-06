ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı

ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 25 Mart- 2 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Mersin, Denizli, Burdur, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Bingöl, Van, Elazığ ve Mardin dahil toplamda 26 ilde 2 bin 147 kişiyle yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.



Nisan ayı Cumhurbaşkanlığı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 46.8, Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 42.2, Muharrem İnce'nin oy oranı yüzde 8.4 ve Ata İttifakının adayı Sinan Oğan'ın oy oranı ise yüzde 2.6 çıktı.



BU PAZAR CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ OLSA HANGİ ADAYA OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)



Recep Tayyip Erdoğan: %46.8

Kemal Kılıçdaroğlu: %42.2

Muharrem İnce: %8.4

Sinan Oğan: %2.6



SEÇİM İKİNCİ TURA KALIRSA



Araştırmada katılımcılara, "Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalsa ve ikinci turda yalnız Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu olsa, siz oyunuzu hangisine verirdiniz?" sorusu da yöneltildi. Kararsızlar, oy vermeyeceğim ve cevap yok yanıtları oransal olarak dağıtıldığında;

Recep Tayyip Erdoğan:%51.4

Kemal Kılıçdaroğlu:%48.6