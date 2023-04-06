Döviz kurları
Dolar/TL, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 19,2690 seviyelerinden işlem görüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 17:19, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|19,2500
|19,2510
|19,2580
|19,2590
|Avro
|21,1070
|21,1080
|21,0000
|21,0010
|Sterlin
|23,9950
|24,1150
|23,8730
|23,9920
|İsviçre Frangı
|21,2680
|21,3750
|21,2290
|21,3350
|ANKARA
|ABD Doları
|19,2200
|19,3000
|19,2280
|19,3080
|Avro
|21,0670
|21,1470
|20,9600
|21,0400
|Sterlin
|23,9350
|24,1450
|23,8130
|24,0230