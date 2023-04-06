Türkiye, FIFA dünya sıralamasında 43. sıraya çıktı
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 43'üncü oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 11:54, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 11:54
FIFA tarafından açıklanan nisan ayı dünya sıralamasında Türkiye, 1465,7 puanla 43'üncülüğe yerleşti.
2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in zirveyi Brezilya'dan aldığı listede, Fransa da ikinci sıranın sahibi oldu. Arjantin yaklaşık 6 yıl sonra ilk kez birinci basamağa yükseldi.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Temmuz 2023'te açıklanacak.
Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:
|Sıra
|Takım
|Puan
|Değişim
|1
|Arjantin
|1840,93
|+1
|2
|Fransa
|1838,45
|+1
|3
|Brezilya
|1834,21
|-2
|4
|Belçika
|1792,53
|-
|5
|İngiltere
|1792,43
|-
|6
|Hollanda
|1731,23
|-
|7
|Hırvatistan
|1730,02
|-
|8
|İtalya
|1713,66
|-
|9
|Portekiz
|1707,22
|-
|10
|İspanya
|1682,85
|-
|43
|Türkiye
|1465,7
|+1