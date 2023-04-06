EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
Sponsorlu İçerik
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
4 parti CHP listelerinden seçime girecek
4 parti CHP listelerinden seçime girecek
ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
Yurt dışından Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı
Yurt dışından Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı
Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav yeri sonucu oluşan alan bazlı taban puanlar
Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav yeri sonucu oluşan alan bazlı taban puanlar
Meslek kanunu var ama özel sektörde etkisi yok
Meslek kanunu var ama özel sektörde etkisi yok
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
AK Parti'den 3 yeni vaat hazırlığı: Gençlere bayram harçlığı
AK Parti'den 3 yeni vaat hazırlığı: Gençlere bayram harçlığı
Erdoğan açıkladı: Ekonomide Mehmet Şimşek modeli
Erdoğan açıkladı: Ekonomide Mehmet Şimşek modeli
Deprem bölgesinden dönen belediye personeli kaza yaptı: 3 ölü
Deprem bölgesinden dönen belediye personeli kaza yaptı: 3 ölü
'Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını soracağız!'
'Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını soracağız!'
'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
EYT'lilere ilk ödemeler başladı
EYT'lilere ilk ödemeler başladı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Anlaşamadık
Karamollaoğlu'ndan 'üçlü ittifak' açıklaması: Anlaşamadık
Bakanlığın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı
Bakanlığın cezalardan elde ettiği gelir dört kat arttı
Özel okullarda 'EYT' ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere kolaylık
Özel okullarda 'EYT' ile emekli olup yeniden çalışacak öğretmenlere kolaylık
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
CHP ve İYİ Parti, 10 ilde 'fermuar' modelinde anlaştı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti

Kütahya Porselen tarafından KAP'a yapılan açıklamada 359 personelinin EYT'den emekli olması nedeniyle 2023'ün son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji üretim hattını devreye almayı ertelediğini belirtti

Haber Giriş : 06 Nisan 2023 12:47, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 12:49
Yazdır
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti

Ekonomim.com'da yer alan habere göre; EYT'nin şirketler üzerinde muhtemel etkilerini ortaya koyan ilginç bir gelişme yaşandı. Kütahya Porselen, toplam çalışanlarının dörtte birinden fazlasının EYT yasası ile emekli olması nedeniyle yeni üretim bandını devreye alma planını ertelediğini duyurdu. Bu kararın şirketin toplam üretiminin yüzde 20'sine etki edeceği de belirtildi.

2. el veya eski teknolojiyle devam

Kütahya Porselen'den KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamuya açıklanan 31.12.2022 finansal raporlarımızda yer alan toplam 1304 çalışanımızdan 359 çalışanımızın EYT ve 15 yıllık hak kullanımı, kendi istekleri ile işten ayrılmış olması sonucu çalışanlarımızın eksilmesinden kaynaklanan zorunlu durum nedeniyle, yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanan yeni teknoloji komple yatırım tesisimiz devreye alınıncaya kadar, kısmen 2.el, kısmen eski teknoloji üretim hatlarımızın duruşa geçirilmesine, karar verilmiştir.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
TOGG'un piyasaya çıkışı Amerikan dergisinde
TOGG'un piyasaya çıkışı Amerikan dergisinde
Gram altın, 1.248 TL'ye geriledi
Gram altın, 1.248 TL'ye geriledi
Dolar, 19,27 TL'ye yükseldi
Dolar, 19,27 TL'ye yükseldi
MB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat
MB'den bankalara deprem bölgesinde kullanılacak kaynaklar için talimat
TPAO Çanakkale'de petrol arayacak
TPAO Çanakkale'de petrol arayacak

Bu Habere Tepkiniz

17-20 Nisan 2023 Mesleki Çalışma Dönemi

17-20 Nisan 2023 Mesleki Çalışma Dönemi

Öğretmenlerin 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapacakları mesleki çalışmalar uzaktan eğitim olarak yapılacak.
8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş hizmetler var mı yok mu ona bakılır.
Memurun gelir kaybı giderilmelidir-İlandır

Memurun gelir kaybı giderilmelidir-İlandır
MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan öğretim yoluyla alınmış mezuniyet belgeleri ve diplomalara denklik işlemi yapılmamasına; terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan belgelerin denklik işlemlerinde değerlendirilmemesine, belge sahibine yaş ve sınıf seviyesi gözetilerek uygulanacak seviye tespit sınavlarının artık e-Sınav merkezlerinde uygulanmasına karar verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını uyararak bireysel başvuru taleplerinin gönderilmemesini istedi
4 nolu CBK'nın bazı maddeleri iptal edildi

4 nolu CBK'nın bazı maddeleri iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (4) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerini iptal etti.
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu için ödenek talep edilirken yanlış yüklenen belgeler, yüklenmeyen belgeler yada yüklenen belgelerde yapılan yanlışlıklar nedeniyle kurumlarımızda görev yapan personelin yolluklarının ödeneğe dönüştürülmesinde sıkıntılar yaşanmaması, yolluk konusunda mağduriyet oluşmaması için kurumların talepte bulunurken dikkat edeceği hususları açıkladı.
Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenler, sözleşmeli sürelerine ikramiye veya iş sonu tazminatı alabilecek mi?

Sözleşmeli iken memur kadrosuna geçenlerin, emekli oldukları sırada sözleşmeli süreleri de emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresine dahil edilir, bir hak kaybı ortaya çıkmaz.<
ÖSYM, 30 sözleşmeli personel alacak

ÖSYM, 30 sözleşmeli personel alacak

ÖSYM, 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 nisan 2023
Artvin'de yavrusuyla oynayan ayı dronla görüntülendi

Artvin'de yavrusuyla oynayan ayı dronla görüntülendi

Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarındaki Kaçkar Dağı'nın eteklerinde, yavrusuyla oynayan ayının görüntüsü dron kamerasına yansıdı. İlçeye bağlı Yaylalar köyünde pansiyon işletmeciliği yapan Cihat Bayram, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek için Kaçkar Dağı eteklerine gitti. Bayram, dronla çekim yaptığı sırada bir ayı ile yavrusunun, erimemiş kar kütlesinin üzerinden oyun oynadığını fark etti.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 mayıs 2023
Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu

Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu

Cezayir'deki bir camide teravih namazı kıldıran imamın üzerine kedi çıktı.

Sonraki Haber