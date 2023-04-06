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Kremlin: Putin, İbrahim Kalın ile Moskova'da görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 13:57, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 13:58
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Kremlin: Putin, İbrahim Kalın ile Moskova'da görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da bir araya geldiklerini duyurdu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Böyle bir görüşmenin gerçekleştiği doğru. Bu görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali dahil ülkelerimizin gündeminde yer alan büyük enerji projelerinin uygulama süreçleri ele alındı. Tabii ki bu görüşme sırasında santrale yakıtın aktarılacağı töreninin nasıl gerçekleştirileceği de konuşuldu" dedi. Peskov ayrıca, Rusya'nın nükleer santralin açılış törenine uygun düzeyde katılım göstereceğini ifade etti.

Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin açılışı 27 Nisan'da yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Rusya Devlet Başkanı Putin'in tören için Türkiye'ye gelebileceğini ya da online olarak katılım sağlayabileceğini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Peskov ise yaptığı bir açıklamada, Putin'in açılış törenine katılıp katılmayacağına ilişkin henüz bir karar alınmadığını söylemişti.

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