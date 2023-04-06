Destici: Cumhur İttifakı partileri kendi listeleri ile seçime girecek

Üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti
Üzerine kaya devrilen otomobildeki 4 öğretmen hayatını kaybetti
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
25.000 TL, Faiz Yok, Masraf Yok!
Sponsorlu İçerik
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
Gazi aylıkları asgari ücret seviyesine çıkarıldı
TİHEK'ten çalışanının yerini 5 kez değiştiren İBB iştirakine ceza
TİHEK'ten çalışanının yerini 5 kez değiştiren İBB iştirakine ceza
Valilikten 'CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
Valilikten 'CHP İstanbul İl Başkanlığına silahlı saldırı' açıklaması
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
EYT dev şirkete yeni üretim hattını erteletti
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
4 parti CHP listelerinden seçime girecek
4 parti CHP listelerinden seçime girecek
ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
Yurt dışından Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı
Yurt dışından Türkiye'ye göç yüzde 117 arttı
Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav yeri sonucu oluşan alan bazlı taban puanlar
Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınav yeri sonucu oluşan alan bazlı taban puanlar
Meslek kanunu var ama özel sektörde etkisi yok
Meslek kanunu var ama özel sektörde etkisi yok
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi
AK Parti'den 3 yeni vaat hazırlığı: Gençlere bayram harçlığı
AK Parti'den 3 yeni vaat hazırlığı: Gençlere bayram harçlığı
Erdoğan açıkladı: Ekonomide Mehmet Şimşek modeli
Erdoğan açıkladı: Ekonomide Mehmet Şimşek modeli
Deprem bölgesinden dönen belediye personeli kaza yaptı: 3 ölü
Deprem bölgesinden dönen belediye personeli kaza yaptı: 3 ölü
'Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını soracağız!'
'Yüksek kira uygulamasını yapanlara bunun hesabını soracağız!'
'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
'Yeni dönemde avukatlık yasamızı baştan sonra yenileyeceğiz'
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
TÜED Genel Başkanı'ndan Erdoğan'a teşekkür
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Bakan Kirişçi: Togg araçlarını makam aracı olarak kullanacağız
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu hani bedava traktör verecekti
EYT'lilere ilk ödemeler başladı
EYT'lilere ilk ödemeler başladı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Fatih Erbakan, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskınını kınadı
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Akşener, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
'Gazi Meclis mermilerin, silahın değil, sözün, fikrin yeridir'
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlere 'il içi' nakil hakkı verildi
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
Depremde 118 avukat ve avukat adayı hayatını kaybetti
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
YSK'dan 'seçim müdürlüğü adres değişikliği' uyarısı
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
THY 449 liradan başlayan fiyatlarla sonbaharda iç hatlarda uçuracak
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Emeklilerin aylık ve ikramiyeleri, bayramdan önce ödenecek
Ana sayfaHaberler Siyasi

Destici: Cumhur İttifakı partileri kendi listeleri ile seçime girecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 'Şu anda Cumhur İttifakımızdaki dört siyasi parti kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bugün bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz. Pazar günü de Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edeceğiz.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 14:44, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 15:19
Yazdır
Destici: Cumhur İttifakı partileri kendi listeleri ile seçime girecek

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 14 Mayıs'ta yapılacak seçim nedeniyle meclis çalışmalarının bugün tamamlanacağını ve 27. yasama döneminin sona ereceğini söyledi. Destici, partisinin bu dönemde temsil imkanı bulduğunu ve meclis çalışmalarına önemli katkılar sağladığını anlattı.

Kilis'te kaybolan kız çocuğunun su kuyusunda ölü bulunması olayına tepki gösteren Destici, pedofili ve çocuk cinayetlerinin cezasının idam dışında bir karşılığının olmadığını belirterek, idam cezasının getirilmesini istedi.

Destici, eski HDP milletvekili Sırrı Sakık'ın, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin, "6'lı masanın HDP desteği sayesinde iktidara geleceği" yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"HDP'li Sakık, Kılıçdaroğlu, kapalı kapılar ardında verdiği sözleri kamuoyu ile paylaşmalıdır. Önümüzdeki seçimleri, sadece Türkiye'deki siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları üzerinden değil; PKK, FETÖ, DEAŞ, DHKP-C gibi, Türkiye'ye savaş açmış terör örgütleri; Yunanistan, Ermenistan gibi, Türkiye'yi uluslararası alanda savaş tehdidi olarak göstermeyi alışkanlık haline getirmiş ülkeler; ABD gibi, Türkiye'yi ve bölgeyi kontrol etmek için her türlü hukuksuzluğu kendilerine hak gören emperyalist ülkeler ve bölgemizde terör örgütlerine destek olmayı politika haline getirmiş birtakım dünya ülkelerinin üzerinden de takip ediyoruz."

- "Şehit istismarı yapıyorsun"

BBP Genel Başkanı Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında mermi kovanı fırlatmasına da değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TBMM'de çok çirkin bir hadiseye şahit olduk. İstanbul'da bir adli vakanın bütün detayları ayrıntıları ile ortaya çıkmasına rağmen olabilecek en hukuksuz, en çirkin ve en ucuz şekilde sözde devletin, partilerine komplo kurduğu iftirasıyla milletin kürsüsünden istismar edilmesini şiddetle kınıyorum.

Sayın Akşener'e seslenmek istiyorum; Hanımefendi senin partinin camının kırılmasıyla, milletimizin ve tüm Türk milliyetçilerinin, ülkücülerin kalbinde yaşattığı Ömer Halisdemir'in, Recep Haşatlı'nın ne alakası var? Sen kimsin, Recep Haşatlı kim, Ömer Halisdemir kim? Şehitlerimizle senin müflis siyasi manevralarının ne alakası var? Bu isimleri istismar etmeye utanmıyor musun? Yüzün kızarmıyor mu? PKK ile anlaşma yapmış bir siyasi organizasyonun içinde seçime giriyorsun, bir de utanmadan şehit istismarı yapıyorsun. Senin ortağının elinde 40 bin cinayetin ve binlerce şehidin kanı var. Hangi biri için mermi edebiyatı yaptın? Resmi olmasa da fiili olarak ortaklık yaptığın HDP'nin ya da Yeşil Sol ittifakın, sadece PKK da yok orda. 12 Eylül öncesi şehit edilen binlerce ülkücünün katili, senin şu anda aynı cumhurbaşkanı adayını desteklediğin Yeşil Sol ittifakın içinde.

Meclis grupları, sadece siyasi partilerin değil, aynı zamanda devletin organlarıdır. TBMM çatısı altında, grup kürsülerinde, mermi kovanlarıyla, mafya üslubuyla racon kesmeye çalışmak Gazi Meclis'imize ve Meclis'imizin sorumlu olduğu tek merci olan aziz milletimize hakarettir. Her kelimesi, her mimiği, kötü birer karikatüre benzeyen üslup Türk milliyetçiliğine de Türk milliyetçilerine de ait değildir. Söz konusu ifadeleri, üslubu, ifadelerin ve üslubun sahiplerini kınıyor, hepsini şehitlerimize saygılı olmaları konusunda uyarıyorum."

- "BBP olarak kendi listelerimizi hazırlıyoruz"

Destici, bir gazetecinin "Seçimlere kendi logonuz ve listeniz ile mi katılmayı planlıyorsunuz?" sorusuna, "Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Ben daha öncede de ifade ettim. Bu sistemde milletvekilliği çıkarma noktasında faydalı olacak, kazançlı olacak yolun ortak liste olduğunu ifade ettim. Bu sadece benim söylememle olacak bir şey değil. Cumhur İttifakı içerisinde üç parti daha var. Onların da aynı iradeyi ortaya koymaları gerekiyordu. Şu ana kadar bir mutabakat yok. Şu anda Cumhur İttifakımızdaki dört siyasi parti kendi milletvekili aday listeleri ile seçime girecek. Bugün bizde mülakatlar sona eriyor. Biz de BBP olarak listelerimizi hazırlıyoruz. Pazar günü de Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edeceğiz." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine de Destici, "Şu anda öyle belirlenmiş bir görüşme saatimiz ya da trafiğimiz yok. Bugün ya da yarın görüşeceğiz diye bir takvimimiz yok." diye konuştu.

Kremlin: Putin, İbrahim Kalın ile Moskova'da görüştü
Kremlin: Putin, İbrahim Kalın ile Moskova'da görüştü
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına bağışta bulundu
Davutoğlu, Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasına bağışta bulundu
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmek gerek
Bakan Karaismailoğlu: İstanbul'un her köşesine raylı sistemi eriştirmek gerek
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
Ümit Özdağ, o videoyu paylaştı. 'HDP'ye ne söz verdiniz' diye sordu
4 parti CHP listelerinden seçime girecek
4 parti CHP listelerinden seçime girecek
ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı
ASAL Araştırma, Cumhurbaşkanlığı anket sonuçlarını açıkladı

Bu Habere Tepkiniz

MEB'den mecburi hizmet devirleriyle ilgili önemli uyarı

MEB'den mecburi hizmet devirleriyle ilgili önemli uyarı

Milli Eğitim Bakanlığı, 1416 sayılı Kanun uyarınca lisansüstü eğitim gören bursiyerlerin mecburi hizmet devirlerinde nihai Kararın Bakanlıklarınca yapılması gerektiği konusunda tüm üniversiteleri ve YÖK'ü bilgilendirdi.
17-20 Nisan 2023 Mesleki Çalışma Dönemi

17-20 Nisan 2023 Mesleki Çalışma Dönemi

Öğretmenlerin 17-20 Nisan 2023 tarihleri arasında yapacakları mesleki çalışmalar uzaktan eğitim olarak yapılacak.
Memurun gelir kaybı giderilmelidir-İlandır

Memurun gelir kaybı giderilmelidir-İlandır
8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani yaş şartı aranmadan sadece hizmet şartına bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden önce SGK primleri ödenmiş hizmetler var mı yok mu ona bakılır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

MEB'den diploma denkliklerine yeni düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan öğretim yoluyla alınmış mezuniyet belgeleri ve diplomalara denklik işlemi yapılmamasına; terör örgütlerine mensubiyeti, irtibatı ve iltisakı konusunda tereddüde düşülen öğretim kurumlarından alınan belgelerin denklik işlemlerinde değerlendirilmemesine, belge sahibine yaş ve sınıf seviyesi gözetilerek uygulanacak seviye tespit sınavlarının artık e-Sınav merkezlerinde uygulanmasına karar verdi.
Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Depremlerden etkilenen 10 bin emniyet personeli, istedikleri illere atandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen ve tayin talebinde bulunan 10 bin emniyet personelinin ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı: Mülga DPB'nin tüm görevleri bize devredilmedi, bireysel başvuruları bize göndermeyin

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını uyararak bireysel başvuru taleplerinin gönderilmemesini istedi
4 nolu CBK'nın bazı maddeleri iptal edildi

4 nolu CBK'nın bazı maddeleri iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (4) Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerini iptal etti.
En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

MEB, yolluk istenirken dikkat edilecek hususları açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu için ödenek talep edilirken yanlış yüklenen belgeler, yüklenmeyen belgeler yada yüklenen belgelerde yapılan yanlışlıklar nedeniyle kurumlarımızda görev yapan personelin yolluklarının ödeneğe dönüştürülmesinde sıkıntılar yaşanmaması, yolluk konusunda mağduriyet oluşmaması için kurumların talepte bulunurken dikkat edeceği hususları açıkladı.
ÖSYM, 30 sözleşmeli personel alacak

ÖSYM, 30 sözleşmeli personel alacak

ÖSYM, 30 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 nisan 2023
Artvin'de yavrusuyla oynayan ayı dronla görüntülendi

Artvin'de yavrusuyla oynayan ayı dronla görüntülendi

Artvin'in Yusufeli ilçesi sınırlarındaki Kaçkar Dağı'nın eteklerinde, yavrusuyla oynayan ayının görüntüsü dron kamerasına yansıdı. İlçeye bağlı Yaylalar köyünde pansiyon işletmeciliği yapan Cihat Bayram, doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekmek için Kaçkar Dağı eteklerine gitti. Bayram, dronla çekim yaptığı sırada bir ayı ile yavrusunun, erimemiş kar kütlesinin üzerinden oyun oynadığını fark etti.
Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak

Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 22 mayıs 2023
Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu

Teravih namazı kıldıran imamın kedi şefkati viral oldu

Cezayir'deki bir camide teravih namazı kıldıran imamın üzerine kedi çıktı.

Sonraki Haber