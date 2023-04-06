Eski belediye başkanı deprem soruşturmasında tutuklandı
Balıkesir'in Erdek ilçesi eski Ocaklar Belde Belediye Başkanı Hüseyin Durak, deprem soruşturması kapsamında tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 15:13, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 15:13
Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Durak, gözaltına alındı.
Durak, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklandı.