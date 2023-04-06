Muharip gazilerin aylık farkları yarından itibaren hesaplarına yatırılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıklarının, çalışıp çalışmadıklarına veya gelir/aylık alıp almadıklarına bakılmaksızın, 1 Nisan'dan itibaren 30 günlük net asgari ücret seviyesine yükseltildiği belirtildi.

Düzenlemeyle muharip gazilerin sosyal güvencelerinin olup olmadığına göre oluşan aylık farklılıklarının giderildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kapsamdaki gazilerimiz ile dul eşine ödenen aylıklar net asgari ücret esas alınarak hesaplanacak. Böylece, 2023 yılı mart ayı itibarıyla ek ödeme dahil 2 bin 961 lira 25 kuruş aylık almakta olan gazilerimizin aylıkları, 1 Nisan'dan itibaren ek ödeme dahil 8 bin 847 lira 7 kuruş, hayatını kaybedenlerin dul eşlerine yüzde 75 oranı esas alınarak ödenen aylık ise 2 bin 220 lira 93 kuruştan 6 bin 635 lira 30 kuruşa yükseltilecek."

- Aylık artışları 1 Nisan'dan geçerli

Bakanlık açıklamasında, şu bilgilere yer verildi:

"Sivas Kongresi'nce seçilen Temsil Heyeti üyeleri, Gazi Meclisimizin birinci dönemindeki üyeleri ile hiçbir karşılık ve menfaat gözetmeksizin üstün başarı ve gayretle Türk vatanına hizmet etmiş Türk vatandaşlarından 3292 sayılı Kanun veya mülga 5269 sayılı Kanuna göre Vatani Hizmet Tertibinden aylık bağlananların kendileri ile hak sahiplerine ödenen aylıklarda, sigortalı olarak çalışma veya gelir ve aylık alma durumuna göre oluşan farklılık da kaldırılmıştır. Kapsamdaki tüm vatandaşlarımıza net asgari ücret düzeyinde aylık ödenmesi imkanı getirilmiştir. Ayrıca, 442 sayılı Köy Kanununa göre ve en az 15 yıllık güvenlik koruculuğu hizmeti esas alınarak aylık bağlanan güvenlik korucuları ile vefat edenlerin hak sahiplerine dosya bazında bağlanan aylığın da 7 bin 500 liradan az olmaması düzenlenmiştir."

Açıklamada, düzenleme kapsamındakilerin 1 Nisan'dan geçerli aylık farklarının, 7 Nisan itibarıyla hesaplarına yatırılacağı bildirildi.