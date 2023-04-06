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'Artık bu ülkeyi bölmek isteyenlerle olan aleni işbirliklerine de duyan duymayan herkes şahit'

"Artık bu ülkeyi bölmek isteyenlerle olan aleni işbirliklerine de duyan duymayan herkes şahit. Herkes görüyor, herkes biliyor. Kandil'in uzantısı olan HDP'nin seçimle ilgili bildirgesine baktığınızda zaten her şey açık ve aşikar"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Nisan 2023 16:25, Son Güncelleme : 06 Nisan 2023 16:19
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'Artık bu ülkeyi bölmek isteyenlerle olan aleni işbirliklerine de duyan duymayan herkes şahit'

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Artık bu ülkeyi bölmek isteyenlerle olan aleni işbirliklerine de duyan duymayan herkes şahit. Herkes görüyor, herkes biliyor. Kandil'in uzantısı olan HDP'nin seçimle ilgili bildirgesine baktığınızda zaten her şey açık ve aşikar." dedi.

Aydın Valiliğini ziyaret eden Bakan Kirişci, Aydın'ın her alanda olduğu gibi orman varlıkları ve tarımsal üretim kabiliyetleri ve kapasitesi nedeniyle önemli bir kent olduğunu söyledi.

Adnan Menderes'in demokrasi adına mücadele verdiğini dile getiren Kirişci, "Bugün eğer bir demokrasi varsa, bu demokrasiyi bu tür cengaverler, canını feda eden demokrasi şehitlerine borçluyuz. Allah hepsinden razı olsun. Rahmetiyle, merhametiyle de muamele eylesin." diye konuştu.

Buradaki programın ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığına geçen Kirişci, son 20 yılda Aydın'a 38 milyar liraya yakın tarımsal destek ve yatırım sağladıklarını anımsattı.

14 Mayıs'taki seçimlerin çok önemli olduğunu vurgulayan Kirişci, şöyle konuştu:

"Bir demokrasi şehidinin, rahmetli başbakanımız Adnan Menderes'in de 'yeter söz milletindir' dediği 14 Mayıs'tı. Tevafuken şimdi de önümüzde bir 14 Mayıs var. Demokrasi ve hukuk devletinden yana olanlarla bu ülkenin sadece kendi coğrafyasında değil, dünyada da küresel bir oyuncu olmasını isteyenler, bunun devam etmesini isteyenlerle, bundan rahatsız olup başka çevrelerle iş tutanlar ve bu ülkenin yeniden o karanlık günlere dönmesini arzu edenlerin, onların işbirlikçilerinin kararlarının sandığa yansıyacağı gün olacaktır 14 Mayıs. Biz aziz milletimizin bu konudaki ferasetine, basiretine, kararlılığına güveniyoruz. Bunlara geçit vermeyeceğini biliyoruz. Artık bu ülkeyi bölmek isteyenlerle olan aleni işbirliklerine de duyan duymayan herkes şahit. Herkes görüyor, herkes biliyor. Kandil'in uzantısı olan HDP'nin seçimle ilgili bildirgesine baktığınızda zaten her şey açık ve aşikar."

- Deprem bölgesindeki köy evleri

Deprem bölgesinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"50 binden fazla vatandaşımızı rahmeti rahmana uğurladık. 110 binin üzerinde yaralılarımız var ama devletimiz büyük, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, önderliğinde kararlı ve hızlı adımlarını atıyor. Yaralar hızla sarılıyor. Artık bugün konteyner kentleri de yavaş yavaş konuşmaktan uzaklaşır ve kalıcı konutlara geçmeyi konuşur hale geldik. Bilhassa da köy evleriyle ilgili inşallah bayramdan önce bir kısım köy evlerinin depremzede kardeşlerimize de teslimatları yapılmış ve onlar da bayramlarını bu yeni evlerinde yeni ikametgahlarında geçiriyor olacaklar."

Kirişci, bir gazetecinin "çiftçilerin işçiler gibi 7 bin 200 günü doldurmasıyla emeklilik talebinin olduğunu" hatırlatması üzerine, bu konunun kendi bakanlıklarıyla ilgili olmadığını belirterek, "Ama arkadaşlarımız not aldılar. Buradan hareketle de bu ülkenin her bir evladının eğer bir kanuni düzenleme varsa bundan eşit şekilde yararlanması adına bu çalışmalar yapılacak." dedi.

Yeni yasalaşan mevzuatla Türkiye'de artık planlı tarım döneminin hayata geçeceğini belirten Kirişci, "Çünkü kimin neyi ne kadar istediği değil, kamunun, bu ülkenin ihtiyaçlarını dikkate alarak hangi ürünü nerede, hangi şartlarda üretilmesi gerektiğini artık bu kanun bizlere emrediyor ve bu çerçevede de üretenin, ürettiğinden dolayı çok daha mutlu olacağı, bu üretilenleri de üretim kalitesi, standardı, diğer yönleri itibarıyla da alıcı konumundakileri de mutlu edecek bir planlı dönem yürürlüğe girmiş oldu." diye konuştu.

Bakan Kirişci, yıllardır sözleşmeli üretim modelini hayal ettiklerini belirterek, "İnşallah bu da hayata geçmiş olacak." dedi.

Bu kanuni düzenlemenin tarım alanında bir devrim olduğunu kaydeden Kirişci, "Yani bu devrim kelimesinin altını ısrarla çiziyorum. Tıpkı diğer alanlarda da Türkiye'ye ilkleri yaşatan AK Parti hükümetlerinin bu kez tarım ve orman alanında bu 9 kanun ve 40 maddeden müteşekkil bu pakette yasalaşmasının bir sonucu olarak da inşallah hepsi çok daha tertipli, çok daha düzenli, herkesin mutlu olduğu bir sistemi kurmuş olacağız." diye konuştu.

Bakan Kirişci, Menderes Nehri çevresinde düzenlemeler için çalışmalara devam ettiklerini de sözlerine ekledi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten de Kirişci'nin ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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