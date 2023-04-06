EMEP'in, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan ayrılmasına ilişkin karar YSK'nin sitesinde yayımlandı

YSK'nin kararında, 24 Mart'ta Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve EMEP'in, seçimlere "Emek ve Özgürlük İttifakı" adıyla girmek adına YSK Başkanlığına ittifak protokolü sunduğu anımsatıldı.

EMEP'in, 1 Nisan tarihli dilekçesinde ise ittifaktan çekilme kararı aldığını YSK'ye bildirdiği ifade edilen kararda, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bundan sonra Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ile TİP arasında devam edeceğine karar verildiği aktarıldı.

İlgili karar, her partiye de bildirilecek.