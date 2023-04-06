'TBMM'de 27. Dönem, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemi oldu'

Karahocagil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Meclis çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Koalisyon hükümetleri döneminde ülkenin sürekli seçime girdiğini ve Meclis çalışmalarının aksadığını dile getiren Karahocagil, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle birlikte TBMM'de 27. Dönemin, Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemi olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı.

Bu dönemde 307 kanun teklifinin yasalaştığına işaret eden Karahocagil, "Alevi vatandaşların talepleri karşılandı. İmar planlarında cemevlerine yer ayrıldı, belediye ve özel idarelerin görevleri arasına cemevlerinin yapım, bakım ve onarım faaliyetleri de dahil edildi." ifadelerini kullandı.

Karahocagil, bu dönemde EYT sorununun da çözüldüğünü belirterek, "Sözleşmeli kamu görevlileri memur kadrolarına atandı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraya, muhtar maaşları net asgari ücret tutarına yükseltildi. Yaklaşık 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin 27 milyar lirayı bulan KYK borçlarının faizleri silindi. Elektrik tüketim bedeli üzerindeki yüzde 2'lik TRT payı kaldırıldı." diye konuştu.