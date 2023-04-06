4 partinin CHP listesinden seçime girmesi 3 sonucu ortaya çıkarıyor

4 partinin CHP listesinden girmesinin 3 sonucu ortaya çıkarıyor

Milletvekili aday listelerine sona doğru yaklaşıyor. Dolayısıyla ittifaklarda liste konusu da netleşmeye baladı.

6 partiden oluşan Millet İttifakının ortak partilerininin seçime ayrı ayrı mı gireceği, yoksa bazı partilerin CHP bünyesinde tek listeden mi gireceği konusu da netleşmeye başladı.

Alınan son bilgilere göre artık Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti'nin CHP'nin listelerinden gireceği durumu netlik kazandı.

Yenişafak Gazetesi köşe yazarlarından Ersin Çelik, bu durumu sosyal medyadan paylaştı ve bu kararın 14 Mayıs seçimlerinde şu üç soncu ortaya çıkaracağını belirtti.

1- Dört partinin logoları pusulada yer almayacak.

2- Teşkilat ve tabanlarından CHP'ye oy vermelerini isteyecekler.

3- Oy oranları ölçülemeyecek.