Antalya'da mobilya fabrikası personelini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı

Antalya'da mobilya fabrikasındaki personeli taşıyan midibüsün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Oktay Tıbık'ın (46) kullandığı ve içinde Döşemealtı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasının personelinin bulunduğu 07 APA 093 plakalı servis midibüsü, Kepez ilçesi D650 kara yolunda, yağışın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine, kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İftar vakti meydana gelen kaza sonrasında araçtan dua kitabını ve ekmeğini alan sürücü Tıbık ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Midibüsün yan yatması nedeniyle trafik, bir süre tek şeritten ilerledi. Aracın çekilmesiyle iki şerit de trafiğe açıldı.