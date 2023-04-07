7 Nisan 2023'den önemli gündem başlıkları.

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakimevi'nde düzenlenecek Çocuk Görüşme Merkezleri Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, AK Parti ve MHP il başkanlığını, yeni açılan sosyal marketi ve Kocaeli Konteyner Çarşı'yı ziyaret edecek, 15 Temmuz Derneği iftarına katılacak.

(Kahramanmaraş/14.15-19.07)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli üçüncü toplantısına başkanlık edecek.

(İstanbul/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sultanbeyli Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Geliştirme Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, şap aşısı hakkında açıklamalarda bulunacak, deprem bölgesinde görevli personel ile iftar yapacak.

(Ankara/11.30-19.25)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/15.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.15)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kuzey Makedonya'da Sultan Murad Camisi'nin açılışına katılacak, mevkidaşı Bisera Kostadinovska Stojchevska ile bir araya gelecek ve Türkiye-Kuzey Makedonya Kültürel İşbirliği Anlaşması imza törenine iştirak edecek, tarihi mekanları ziyaretinin ardından Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katılacak.

(Üsküp)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası 12 Yaş Altı İzmir Cup futbol turnuvasının açılış törenine iştirak edecek.

(İzmir/11.00)

2- Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta mücadelesi Arabam.com Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla başlayacak.

(Konya/20.30)

3- Spor Toto 1. Lig'de 31. hafta maçları başlayacak; Tuzlaspor-Altaş Denizlispor, Dyorex Boluspor-Bodrumspor ve Göztepe-Yılport Samsunspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/16.00/Bolu/İzmir/20.30)

4- TFF 3. Lig'de 27. hafta mücadelesi 1. Grup'ta Karbel Karaköprü Belediyespor-BC Group Ağrı 1970 maçıyla başlayacak.

(Şanlıurfa/15.00)

5- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri'nin play-off turu ilk maçında Sırbistan'ı konuk edecek.

(Giresun/17.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 19. haftaya 3 maçla devam edilecek.

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. hafta açılış maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Frutti Extra Bursaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

8- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinin ilk maçında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile BOTAŞ; çeyrek final serisinin ikinci maçında Nesibe Aydın ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/Mersin/18.00)

9- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 23. haftası Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00)