AYM, Başkanvekilliğine, Hasan Tahsin GÖKCAN'ın yeniden seçilme kararı yayımlandı
AYM, Başkanvekilliğine, Hasan Tahsin GÖKCAN'ın yeniden seçilme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Nisan 2023 05:55, Son Güncelleme : 07 Nisan 2023 05:59
7 Nisan 2023 CUMA Resmi Gazete Sayı : 32156
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE
SEÇME KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 6/4/2023 günü yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Sayın Haşan Tahsin GÖKCAN yeniden seçilmiştir.