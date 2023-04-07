Listeler için son iki gün

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde YSK'ya listelerin verilmesine son iki gün kaldı. Cumhur İttifakı'nda liste çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. AK Parti'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki üst komisyon çalışmalarını bitirdi. Pazartesi günü başlayan çalışmalar titizlikle yürütülürken mevcut milletvekillerinin yarısından fazlasında değişikliğe gidildiği ifade ediliyor. Önce küçük iller daha sonra büyükşehirler üzerinde çalışma yürütüldü.

AK PARTİ'DE YÜZDE 65 DEĞİŞİM



6 bin 25 aday adayı arasından seçilen 600 kişilik aday listesi Pazar günü YSK'ya teslim edilecek. AK Parti'nin listelerinde farklı kesimlerden isimler de yer alacak. Yine AK Parti listelerinde yüzde 60-65 bandında bir değişikliğe gidilirken, tecrübeyle motivasyonu yüksek isimlere yer verildiği ifade ediliyor.

YENİ DÖNEMİN EKİBİ DE TAMAM



Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili adaylarının dışında, önümüzdeki dönemin kabinesi başta olmak üzere, ofis ve kurullarını da belirleyecek çalışmaları yürütüyor. Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarından MHP aday listelerini Cuma günü, Yeniden Refah Partisi ise 9 Nisan'da teslim edecek. Büyük Birlik Partisi tarafının listeleri ne zaman teslim edeceği belli değil.

ADAY TANITIMI 11 NİSAN'DA



11 Nisan Salı günü ise AK Parti aday tanıtım toplantısı yapılacak ve partinin seçim beyannamesi açıklanacak. CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, SP ve DP'den oluşan Millet İttifakı'nın bileşenleri ise ortak liste konusunda parti heyetleri arasında yapılan ve yapılacak görüşmeler neticesinde YSK'ya listelerini sunacaklar.

Resul Ekrem Şahan